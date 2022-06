Pobladores exigen terminación de puentes en Abaí

Los lugareños manifestaron con cada lluvia importante se desborda el arroyo Capiibary que deja como consecuencia el aislamiento de varias localidades. En ocasiones los viajeros deben volver sin poder cruzar el cauce hídrico, también sufren desabastecimiento de productos básicos y otros problemas naturales por la falta de camino de todo tiempo.

En ese sentido, Marciano Martínez de la compañía Campo Azul de Abaí, explicó que la construcción de los cuatro puentes que ya tiene más de un año de atraso, en vez de ayudar a mejorar la transitabilidad del camino entre Abaí y la zona alta está causando problemas a los pobladores.

El poblador comentó que durante la última lluvia no pudo pasar hacia San Juan Nepomuceno llevando a una persona enferma que necesitaba de atención sanitaria urgente. “Tuvimos que recurrir a San Cristóbal, departamento de Alto Paraná donde todos los servicios son más caro que en nuestro departamento”, dijo.

Mientras que, Braulio Ojeda, de la zona de Santa Teresa, dijo que el MOPC debe exigir a la empresa contratada que cumpla con los plazos establecidos. No sabemos realmente si es el consorcio “Puente Primera Tanda” de los ingenieros Jorge Ozuna y Marcelo Vera, lo que está fallando o es el mismo MOPC lo que no está cumpliendo con la constructora y sin plata no pueden avanzar, dijo Ojeda.

Tratamos de hablar con el Ing. Amado Rótela del consorcio Puente Primera Tanda para conocer su versión sobre el atraso, pero no atendió su teléfono celular. Tampoco el ministro de Obra Pública, Arnoldo Wiens no atendió su teléfono.