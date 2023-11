Militares desaparecidos: búsqueda está paralizada por condiciones climáticas, aunque no en un 100%

El capitán Rodrigo Galeano, de la Armada Nacional, encargado del equipo de búsqueda de los militares desaparecidos tras el temporal en Lambaré -Alexis Teobaldo Sosa Leiva y Domingo David Ríos Domínguez-, confirmó que la misma está en suspenso mientras duren las malas condiciones climáticas.

“El viento está bastante fuerte y tenemos una lluvia considerable. A nivel de la navegación, es poco recomendable, pero de igual forma los buzos ya están listos para dirigirse a la zona. Una vez que amaine un poquito el tiempo, nosotros vamos a reiniciar la búsqueda”, dijo Galeano a ABC TV.

Sin embargo, el capitán aseguró que esto no significa que no se esté realizando la búsqueda con otros métodos. “Tampoco está 100% en pausa. Yo, por ejemplo, estoy haciendo recorridos por tierra. Ahora mismo me encuentro en Puerto Pabla. Ahora me estoy dirigiendo de vuelta a la desembocadura del arroyo Lambaré para recibir novedades y dar directivas a los equipos de búsqueda”, dijo.

“Simplemente el tema de la navegación, por el viento fuerte y las oleadas que se están produciendo, simplemente están evitando un poco las zarpadas de las embarcaciones de los distintos puestos”, reiteró, remarcando que a pesar de la ansiedad de la búsqueda para llevar paz a las familias de sus camaradas, también quieren preservar la integridad del personal.

Militares desaparecidos: búsqueda en distintos frentes

Galeano señaló que la búsqueda se realiza en distintos frentes. “La primera parte de la desembocadura del arroyo Lambaré, contamos con cuatro embarcaciones, equipo de buzo y el apoyo de la aeronave”, precisó.

Otro equipo de búsqueda compuesto también por otras cuatro embarcaciones, en la zona de Itá Enramada, cubriendo la isla de Lambaré, el brazo que pasa por el occidente del Yacht y también por el canal principal.

Y el tercer equipo en el búsqueda y rescate se encuentra en Puerto Pabla, también en la salida del brazo que pasa por el Yacht con embarcaciones y también en el canal principal.

El capitán señaló que el equipo de búsqueda cuenta con la experiencia y las herramientas, además del entrenamiento para esta búsqueda. A esto se agrega la motivación.

“Esto le puede haber pasado a cualquiera de nosotros o a cualquier persona de la ciudadanía. Y realmente, pensando no solo en ellos y también en sus familiares, en los padres, en los hijos, en las esposas. Si hubiese sido un militar o un civil o cualquier otra persona, hubiésemos actuado de la misma forma como estamos actuando ahora”, remarcó el militar.