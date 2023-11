IPS no realizará intercambiabilidad de fármacos y afirma que biosimilares serán para pacientes que inician tratamiento

El Instituto de Previsión Social (IPS) asegura que la unificación del vademécum médico brindará importantes beneficios económicos al seguro social. Refiere, por ejemplo, que el cambio de un solo medicamento original a biosimilar permitirá ahorrar hasta G. 15 mil millones.

Lea más: IPS: por un solo medicamento biosimilar, ahorro sería de G. 15 mil millones, alegan

Tras la polémica y el rotundo rechazo de las asociaciones que nuclea a pacientes crónicos, el doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS, aseguró hoy que el uso de biosimilares se limitará a pacientes que inician su tratamiento y no se aplicará la intercambiabilidad de medicinas en pacientes que ya están medicados bajo criterio médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si bien existen estudios que demuestran que se puede hacer la intercambiabilidad, nosotros no vamos a hacerla, porque los pacientes están perfectamente y no hay necesidad. A no ser que entremos en un caos administrativo y no podamos más comprar, ahí será otra cosa; pero eso no está pasando, no hay ahora”, afirmó.

Lea también: IPS: Federación de Asociaciones de Pacientes del Paraguay se pronuncia contra uso de biosimilares

Morínigo aseguró que el IPS continuará con la misma estrategia. “Nosotros vamos a continuar con la misma estrategia. Los que están con un tratamiento van a seguir hasta terminar su proceso médico. Eso quiero que quede claro. La intercambiabilidad, por más que este permitido y esté reglamentado, nosotros no lo vamos a implementar”, afirmó.

Cambios en medicación es según criterio médico, asegura gerente de Salud

Consultado si el paciente que está siendo tratado con medicina original, pero no responde al tratamiento, pasará a utilizar medicamentos biosimilares, el doctor Morínigo manifestó que ese cambio depende única y exclusivamente del criterio médico.

“Eso no puedo decir, decidir yo. Eso va a depender del médico. Las guías internacionales explican bien claro que la intercambiabilidad de un mismo fármaco a un biosimilar o de un biológico de una eficiencia a otro biológico de otra droga, ya depende del médico y de lo que se llega en acuerdo con el paciente”, manifestó.

Morínigo resaltó que el médico debe explicar al paciente cuando la medicina utilizada ya no le está funcionando y quiere probar otra droga. “Eso ya es entre médico y paciente. Mi tarea es suministrarle a los médicos todas las herramientas para que puedan curar al paciente, esa es mi función”, aseveró.

Sobre la negativa de las asociaciones al uso de biosimilares, el gerente de Salud dijo que se les debe explicar bien el proceso que el IPS busca hacer. Recordó que existen investigaciones científicas importantes que avalan y garantizan el uso de biosimilares.

Lea también: IPS: pacientes con esclerosis múltiple preocupados por uso de medicamentos con criterios no médicos

“Es educación y comunicación nomás. (Pedimos) que estén tranquilos; IPS les va a dar los mejores medicamentos a todos los asegurados, pero así también tienen que entender que nosotros tenemos que actuar en los costos-beneficios. Pero no vamos a hacer la intercambiabilidad, eso no lo vamos a hacer”, aseguró.

Morínigo resaltó que está demostrado que los biosimilares son “eficientes y eficaces” y cuentan con la misma seguridad “igual que los originales”.

IPS dispone del 90% de los medicamentos del vademécum, aseguran

Sobre la disponibilidad de medicamentos en el vademécum del IPS, el doctor Morínigo indicó que actualmente se encuentra en falta alrededor del 10% del total de fármacos de la lista médica.

“Para lo que es noviembre azul tenemos todos los medicamentos, todo lo que es para cáncer de próstata. El resto, si bien tenemos uno que otro faltante, se está llamando ahora a una licitación para cubrir las faltas; pero no tenemos muchos faltantes. Estaría faltando un máximo del 10% (del vademécum)”, manifestó.

Pacientes piden certificados de aprobación de biosimilares

Ante las declaraciones de Morínigo, desde la Federación Paraguaya de Enfermedades Raras (Fepper) indicaron que están abiertos al uso de biosimilares en pacientes que inician sus tratamientos, si el IPS muestra los certificados de aprobación de calidad internacional de los fármacos que desea utilizar y si el paciente está conforme con el tratamiento que le quieren dar.

Lea más: IPS: plantean cambio en lista de medicinas para ampliar uso de biosimilares y abaratar costos

Vanessa Florentín, presidenta de la Fepper, refirió que la previsional debe hacer públicas esas certificaciones para la tranquilidad del paciente a ser tratado y respetar, por sobre todo, el criterio del médico tratante.

“Deberían explicar muy bien a los pacientes la probabilidad de medicación que tienen para cada caso especifico y ahí dejar que el paciente, junto con su médico de confianza, tomen la decisión de aceptar un biológico o un biosimilar”, sostuvo.