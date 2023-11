Video: hombre que llegaba de un banco fue asaltado frente a su casa en Ñemby y le roban G. 27 millones

Motochorros fuertemente armados asaltaron a Diego Arsenio Barreto, justo cuando llegaba a su casa del barrio Mbocayaty de Ñemby a bordo de su auto. Los delincuentes le robaron un total de G. 27 millones 500 mil. El ilícito fue frente a su sobrino de 6 años, quien quedó sorprendido al costado de la baranda de la casa cuando vio al delincuente bajar de una moto con un arma en la mano.

“Yo retiré del Banco GNB Fusión el dinero cerca de las 10:40 y me retiré a las 10:50, llegué a mi casa a las 11:10 y ahí se acercan dos hombres en una moto negra. Con arma de fuego me exigieron la entrega de la plata, y que no haga nada si no quería que le pase nada a mi sobrino”, relató la víctima.

Sospecha que información del monto en su poder salió del banco

Agregó que nadie sabía del dinero, y que evidentemente la información salió de la entidad bancaria, deb i do a que los delincuentes indicaron que se entregue el dinero sacado del banco.

“El asaltante me dijo pasame todo el efectivo que retiraste y no hagas nada para no lastimar al nene, refiriéndose a mi sobrino que estaba conmigo”, recordó Barreto.

Este nuevo hecho ocurrió en la jurisdicción de la comisaría 14 de Mbocayaty.