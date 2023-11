IPS: servicios de Reumatología, Pediatría y Dermatología, a favor de biosimilares

Como dependencias asistenciales que participan en la atención especializada de pacientes adultos y niños con enfermedades inflamatorias y no inflamatorias reumatológicas, el servicio de Reumatología, el área de Reumatología Pediátrica del departamento de Pediatría y el servicio de Dermatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), emitieron un comunicado de apoyo a las gestiones administrativas de la Gerencia de Salud.

La citada gerencia, a cargo del doctor Carlos Morínigo, busca impulsar la unificación del vademécum del IPS, para que fármacos originales y los biosimilares puedan competir justamente en los llamados a licitación. Además, sostienen que el uso de medicinas no originales, permitiría a la previsional un importante ahorro.

“Celebramos y apoyamos todas las gestiones administrativas que la previsional viene realizando a través de la Gerencia de Salud, entendiendo que estas acciones están enfocadas en asegurar la atención de calidad a todos los asegurados y sus beneficiarios, incluyendo la adquisición y el uso adecuado de la terapia biológica dirigida (biológico de referencia y biosimilares)”, refiere parte del documento dado a conocer hoy.

En el pronunciamiento se destaca además que los fármacos biosimilares son productos “con alta similitud en cuanto la calidad, seguridad y eficacia a un producto biológico de referencia, ya autorizado para una indicación médica específica”.

“Se apoya y estamos a favor de la utilización de los fármacos biosimilares que cumplen con los requisitos de biosimilitud de la FDA, la EMA y la OMS (agencias reguladoras de medicamentos)”, resalta el documento.

Biosimilares deben cumplir requisitos y estar aprobados, exigen

Aunque las dependencias citadas del IPS muestran apoyo al uso de biosimilares, dejaron claro que no recomiendan el uso de fármacos que no cumplen con los requisitos y que no estén aprobados por las agencias reguladoras.

Además, solicitaron que el intercambio de un fármaco biológico por otra bioterapia, en caso de realizarse, sea en consenso entre el médico y el paciente y que la sustitución directa no sea realizada sin autorización. “El paciente (padres o tutores en el caso de los niños) debe estar plenamente informado del cambio, motivos y fundamentalmente estar de acuerdo con el mismo, siendo esto una decisión médico-paciente”, sostienen.

Como medida de seguridad, se pide también que los biosimilares estén sujetos a un programa de farmacovigilancia. “Se solicita, que cada fármaco biosimilar y de referencia cuente con un código especifico en el sistema SIH del IPS para su correcta identificación y trazabilidad”, dice el comunicado.