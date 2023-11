Víctimas de abuso mueren esperando atención psicológica por falta de más profesionales

El Centro de Atención a Víctimas (CAV), atendió entre enero y setiembre del 2023 a 10.807 víctimas de diferentes hechos punibles, entre ellos mujeres y niños víctimas de abuso, además de las víctimas indirectas como hijos, padres, madres, hermanos, abuelos, tías, tíos y otros allegados a la víctima directa. Sin embargo, la cantidad de solicitudes de atención sobrepasan a la capacidad por la falta de profesionales que tiene como consecuencia a víctimas de abuso en espera, mientras el abusador tiene la posibilidad de acercarse y cometer feminicidio.

La realidad que impacta y acrecienta la estadística de feminicidio

La falta de una contención emocional y psicológica conduce a que las afectadas, en muchos casos, se retracten en sus denuncias o bien mientras aguardan la asistencia se quitan la vida o son víctimas de feminicidio.

Esta es una realidad que impacta en la sociedad paraguaya, acrecentando la cantidad de víctimas de feminicidio que pudieron ser evitados.

En lo que va del año suman 32 víctimas de feminicidio en nuestro país, representadas en 31 causas abiertas, según datos actualizados por el Observatorio del Ministerio Público.

Dentro del marco penal también es fundamental el informe que resulta de las consultas psicológicas ya que se requiere del mismo ante este tipo de hecho punible, en que generalmente, no hay testigos y obtener una prueba es fundamental para el investigador.

“Donde se produjo un abuso pero no hubo penetración, se depende del informe o evaluación psicológica” resalta la directora del CAV, Sadi Pavetti.

Lea más: Investigan presunto feminicidio: joven fue asesinada de un escopetazo en casa de sus padres

Víctimas esperan entre tres a cuatro meses para una evaluación psicológica

El tiempo estimativo de espera para una evaluación psicológica o estudios socioambientales va de tres a cuatro meses.

En nueve meses (del 2023) los profesionales sicólogos y visitadores sociales asistieron a 10.807 víctimas de diferentes hechos punibles registrados en diferentes puntos del país. Entre los afectados se encuentran las víctimas de abuso sexual en niños y mujeres víctimas de abuso.

De esta cantidad total 8.403 son víctimas directas y 2.404 forman parte de las víctimas indirectas. Indican que la atención a las víctimas colaterales es necesaria porque quedan también afectadas a causa del hecho punible.

Alta demanda del servicio sobrepasa la cantidad de profesionales

El CAV cuenta con 75 sicólogos y 21 trabajadores sociales a nivel país, cuyo trabajo consiste en realizar la asistencia inmediata, contención a las víctimas, toma del relato a niños, elaborar informes de la evaluación sicológica y de la toma de testimonios en cámara Gesell,a demás de participar en juicios orales.

Se agendan aproximadamente 60 casos por sede y en las zonas más alejadas que corresponden al Chaco paraguayo existen unas 50 causas agendadas en cada una de las sedes a la espera de la atención mensual que se realiza, por la falta de personal.

Pavetti comenta que desde la capital viajan dos profesionales una vez por mes para las dos sedes del Chaco, donde se atienden 10 causas por día durante dos días. Esto implica que más de la mitad queda en espera para el siguiente mes.

Una de cal y otra de arena

“Para respirar, por lo menos, necesitamos 80 profesionales más” asegura.

Explica que deben cuidar hasta el más mínimo detalle del trabajo para que no se use mal los datos y que no sean usados por el victimario, por lo que la importancia de contar con más profesionales es imperante.

Agregó que cuentan con un aumento presupuestario donde se tendrá 40 nuevos psicólogos con el objetivo de priorizar ciertos lugares donde hace falta, para que se disminuya el tiempo de espera.

Casos de víctimas que perdieron la vida esperando una evaluación psicológica

Menciona dos casos recientes de víctimas que perdieron la vida, en diferentes circunstancias, esperando la evaluación, una de ellas tenía turno para este mes de noviembre.

La primera es víctima de feminicidio y esperaba su turno para la evaluación psicológica luego de haber denunciado a su pareja que finalmente la asesinó.

El segundo caso se trata de la joven que tras ser víctima de abuso fue ingresada a un centro asistencial. En este caso, se dio la contención inmediata que tuvo como resultado la sugerencia de que no sea dada de alta, sin embargo, la enviaron a su domicilio y ella decidió terminar con su vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sedes con víctimas esperando ser atendidas

Asunción.

Luque.

Lambaré.

San Lorenzo.

Capiatá.

Villeta.

Itauguá.

Caacupé.

Pedro Juan Caballero.

Limpio.

Fernando de la Mora.

Ñemby.

San Antonio.

Ciudad del Este.

Coronel Oviedo.

Caaguazu.

Caazapá.

Urge habilitación de más oficinas del CAV en:

Filadelfia.

Pozo Colorado.

Salto del Guairá.

Curuguaty.

San Pedro.

Santa Rosa del Aguaray.

Santa Rita.

Minga Pora.

Mayor Otaño.

Hoenau.

San Pedro del Paraná.

Campo 9.

Yhu.

¿Cómo funciona el Centro de Atención a Víctimas (CAV)?

La primera intervención que realiza un profesional psicólogo puede ser una contención, en el caso de menores de 14 años, toma de relato y acompañamiento a la unidad fiscal. El fiscal en menos de 48 horas debe recibir el informe que ya le sirve muchas veces de prueba para una imputación.

El segundo procedimiento (puede solicitar es la evaluación psicológica forense), busca conocer si hay daños y si están relacionados al hecho investigado. El agente Fiscal puede requerir también puntos de evaluación que precisa conocer desde la experticia y ciencia de los profesionales del CAV.

Con la mayor inmediatez, incluso antes de la evaluación, el director de la investigación debe solicitar medidas de protección a víctimas.

Al mismo tiempo que la evaluación psicológica se debe solicitar la evaluación socioambiental que es realizada por el trabajador social y que busca identificar el daño social causado por el hecho punible.

La evaluación psicológica puede llevarse a cabo entre 3 o 4 entrevistas. La cantidad dependerá de la gravedad y complicaciones de la causa y eso decide el profesional psicólogo que evalúa.

La asistencia psicológica se realiza por única vez y debe solicitarse hasta 72 horas luego de la denuncia.

Concluye el trabajo del psicólogo y trabajador social con la participación en juicio oral como testigocalificado.

Lea más: Feminicidio: condenan a 28 años a acusado de matar de 15 puñaladas a su esposa

¿Dónde realizar una denuncia?

En caso de que sea un profesional del área de la salud, docentes y otros que cumplan una función específica por ley están obligados a formular la denuncia ante el Ministerio Público, Policía Nacional, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, los Juzgados de Paz o la Codeni.

El familiar de una víctima, el vecino o amigo debe acudir a la sede policial más cercana, llamar al Sistema 911, al fono ayuda 147 o bien ante las instituciones ya mencionadas.