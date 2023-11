Jornada lluviosa registra Ayolas

Tras la calurosa jornada del domingo, que registró una máxima de 37° C y sensación térmica de 43 ° C, hoy se registran lluvias, descargas eléctricas acompañadas deráfagas de vientos de moderada intensidad. Para lo que resta de este día se prevé temperatura de hasta 33° C.

Las predicciones de alturas del río Paraná, elaboradas por el área de Hidrología de la Hidroeléctrica Yacyretá, señalan que las lluvias previstas para la presente semana podrían parar el descenso gradual de río Paraná que se viene registrando por lo que habría un repunte del caudal en zona de Ayolas.

Entre el jueves y el viernes se volverían a registrar el aumento en el caudal de agua entre 4,8 y 5,3 m. En esta zona la altura de alerta es de 4,30 m. La franja de inundabilidad es de 4,50 metros.

El caudal normal es de 1,80 metros en Puerto de Ayolas, ubicado agua abajo de las Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).