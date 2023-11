Pobladores exigen apertura de compuertas y el MOPC se opone por falta de garantías

Los pobladores de Kamba Cuá, Yataity, Medina, y Valle Apu´a, exigen al Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones (MOPC) que abran las compuertas sobre el arroyo Ñeembucú, que fueron instaladas en el marco de la construcción de la defensa costera de la ciudad de Pilar.

Basilia Pérez, pobladora de Valle Apu´a dijo que la estación de control no funciona como debe ser, como así también el canal de derivación de 15 km construido para que el agua del arroyo Ñeembucú se desvíe y vaya al río a Paraguay.

“No funciona por esa razón, las aguas quedan represadas en el sector, inundando nuestras casas, campos, chacras, perjudicando nuestros cultivos y las olerías, nos dejan sin la oportunidad de trabajar, nosotros no podemos hacer más nada, mi casa está en el agua”, lamentó.

La supervisora del MOPC ingeniera Liza Chamorro, se opone a la apertura de las compuertas alegando que no tienen garantías de poder cerrar una vez abierta.

“En realidad, si nosotros abrimos las compuertas ya no tenemos posibilidad de cerrar, tenemos tanta agua que esa agua va a evitar que nosotros podamos hacer presión para cerrar, si abrimos hoy las compuertas no tenemos garantías de poder cerrar y corremos el riesgo de que haya más problemas, nosotros como ministerio, como consorcio no nos hacemos responsables de que si se abre las compuertas que es lo que puede pasar”, señaló.

Las expresiones de la ingeniera Liza Chamorro, alteró más a los pobladores, quienes decidieron cerrar la calle por espacio de media hora, dejando acorralado a las autoridades con sus vehículos en el lugar.

Posteriormente, luego de una larga negociación se pudo abrir la calle, fueron convocados a una reunión en el local de la Municipalidad de Pilar para dialogar con las autoridades. Luego de tres horas de intenso debate en la reunión, finalmente terminó cerca de las 16 horas de este jueves con un plan de contingencia momentáneo.

Instalarán motobombas

Según Pedro Riveros, representante del gremio de comerciantes, quien también participó de la reunión, la solución que plantearon las autoridades es la instalación de tres motobombas en la estación de control para desagotar el agua que inunda las viviendas de los pobladores.

También el intendente municipal, Fernando Ramírez, indicó que las motobombas serán instaladas en menos de 24 horas.

“Los trabajos serán coordinados con el Consorcio CTC para la instalación de tres motobombas en el lugar, y en un trabajo conjunto de la gobernación con la municipalidad serán entregados kits de alimentos a las familias afectadas por un motivo humanitario”, señaló.

Monitoreo

El superintendente de obras del Consorcio CTC, ingeniero René Gómez, indicó que han monitoreado todo el sistema y encontraron que el canal de derivación funciona correctamente.

“El canal está tirando 90 a 110 m³ de agua por segundo, si hacemos una relación con lo que nosotros podemos bombear estamos en el orden de 35 m³ por segundo es una situación muy grande, porque esta agua no tiene fin, la cuenca de Ñeembucú es larguísima y la cantidad de hectáreas de agua que desemboca al arroyo Ñeembucú es inmensa, pero el agua ya llegaron a estabilizarse”, explicó.