La sequía golpea a productores y experto dice que la falta de lluvias es debido a la deforestación

Un experto en medio ambiente y estudioso del clima, docente e investigador formado en Europa el ingeniero Jorge Ocampos, señala que la falta de lluvias en el departamento de Ñeembucú es debido a la alta presión y la falta de humedad.

“Ese centro de baja presión que son hechos confirmados, hace diez 15 años cuando llovía en Buenos Aires y si la radio AM tenía descarga significaba que en dos días llegaba la lluvia. Era un patrón del movimiento de masas cuando venía la inestabilidad”, explicó.

“Ahora el centro de baja presión que estaba en el Chaco argentino en la zona de Qui- tilipi se mudó, se cambió de lugar entonces estas masas de aire se desvían por Corrientes, Posadas, Itapúa, Ciudad del Este y Misiones Argentina, ahí llueve y a nosotros no”, indicó Jorge Ocampos.

“Lo mismo pasa en el norte, llueve Formosa, Asunción, bajo Chaco, pero en Ñeembucú se están desviando. Este fenómeno yo lo vengo estudiando desde hace diez años y hoy día se vuelve muy repetitivo, los modelos de pronósticos están cometiendo errores porque viene el frente de tormenta, los vientos con nubes cargadas de humedad y se hace el pronóstico, pero en Ñeembucú, no llega”, acotó.

“Esta situación se torna preocupante porque estamos teniendo un déficit de humedad importante”, aclaró.

Afirmó que la razón de este fenómeno es debido a la deforestación masiva en la zona del Chaco argentino. “El chaco está abierto un área grande de tierras agrícolas a base de deforestar los bosques y esa de áreas que están abiertas son los centros de bajas presión”, explicó.

Sequía afecta a la producción

El Señor Elpidio Palacios, productor de la compañía Yaguarón, distrito de Tacuaras, señaló que la falta de lluvia perjudica en gran parte de la producción agrícola. ”Estamos esperando que llueva. Hace falta para la mandioca, la batata y la sandía”, expresó.

Dijo que a raíz de la falta de lluvia el cultivo de maíz fue atacado por una enfermedad que ellos desconocen “La ore avati ojagarra petei mba´asy, hea´yju pa, ha ndo ro pillai mbaerepa, no ro guerekoi petei ayuda ni petei asistencia técnica” (A nuestro maíz le agarró una enfermedad, se volvió amarillo y no sabemos que es,nosotros no tenemos ninguna asistencia técnica y tampoco recibimos ayuda”, señaló.

Arroyo Ñeembucú agoniza

El ingeniero Jorge Ocampos advierte del daño ecológico que puede sufrir el arroyo Ñeembucú como consecuencia de la construcción de dos diques sobre el cauce. Ambos diques cuentan con compuertas que sirven para cerrar y abrir en caso de inundación. El arroyo Ñeembucú se convertirá en un lago y en un potencial criaderos de mosquitos, si no se toma las medidas correctivas.

Con la construcción de la defensa costera de la ciudad que servirá de muro de protección en épocas de inundación, también fueron construidos dos estaciones de control sobre el cauce de arroyo Ñeembucú, en donde fueron colocados las compuertas para abrir y cerrar el paso de las aguas que desembocan al río Paraguay.

Según el ingeniero Jorge Ocampos, la colocación del dique en las dos estaciones de control transformó el arroyo Ñeembucú en un lago ya que las aguas no circula como antes hacia abajo para desembocar al río Paraguay.

“Yo advertí de esta situación dos años atrás, cuando se diseñó el sistema de protección de la ciudad de Pilar. Yo asistí a 3 audiencias públicas y en ninguno se presentó un dique sobre el Ñeembucú. Pasó el tiempo y había sido que cambiaron el diseño”, comenzó diciendo el docente de ingeniería ambiental.

“Al no correr el agua se produce lo que se llama técnicamente eutrofización en el arroyo Ñeembucú (aporte en exceso de nutrientes inorgánicos, procedentes de actividades humanas) es el fenómeno que se produce cuando el agua ya no corre a cierta velocidad y cuando se acumula muchos nutrientes”, explicó.

Agregó que cuando el agua baja quedan los sedimentos al descubierto. “Antes cuando el agua bajaba quedaba la arena blanca en la playa, ahora baja el agua y queda los sedimentos la arena es negra y con un olor desagradable”, explicó

“El arroyo está lleno de plantas acuáticas, en el cauce medio lleno de camalotes y plantas acuáticas, ese es el problema que acarrea el dique la acumulacion de nutrientes de doden sale el desagüe de nuestras casas y de los desagües de Essap, estamos cargando de nutrientes se va a producir una explosión de crecimiento de la macrófitas (plantas acuáticas) que van a cerrar completamente el arroyo Ñeembucú”, dijo.

“Ese es un problema ambiental muy importante con el exceso de esta plantas van a sacar todo el oxígeno del agua y se van a morir todos los peces y va a generar un ambiente de descomposición que va a generar mal olor y va cambiar totalmente el ambiente de Ñeembucú”, señaló.

Sobre el tema consultamos con la ingeniera Liza Chamarro, supervisora de obras de la defensa costera del MOPC, pero la misma indicó que se encontraba de viaje, pero que la otra semana estarán en el lugar con la gente de medio ambiente para verificar la situación del arroyo Ñeembucú.