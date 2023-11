IPS: aportantes piden cambios en requisitos para entrega de fármacos a terceros

Para la entrega de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) a familiares de pacientes que no pueden o no están en condiciones físicas de acudir a la farmacia del seguro social, es obligación presentar una autorización escrita que debe estar certificada por un escribano público o un juez de paz.

Este requisito es cuestionado desde hace tiempo por los asegurados de la previsional, ya que para hacerse del documento, se debe abonar entre G. 250.000 y G. 300.000 en una escribanía pública. Muchos, apenas tienen el monto del pasaje para llegar a la previsional.

“Estoy en la farmacia de IPS y no me quiere entregar el medicamento para mi señora, que es una paciente reumatológica. Me dicen que tengo que traer una autorización, pero yo soy el asegurado cotizante, mi señora tiene seguro por mi intermedio; no soy ningún extraño para el IPS”, fue una de las denuncias que recibió ABC está semana.

El asegurado, que pidió no ser identificado, se mostró sumamente molesto, ya que afirma que al tratarse se cónyuge y siendo él, el titular del seguro, el IPS todavía imponga excesivos requisitos.

“El IPS debe modificar esta resolución para casos específicos. Voy a tener que retirarme y ver cómo hacer para traerle a mi esposa”, lamentó.

El asegurado resaltó además que este problema afecta principalmente a los pacientes crónicos que regularmente deben retirar medicinas. “Muchos ya son personas de avanzada edad y con enfermedades que les generan muchas dificultades. Ya no están en condiciones de llegar hasta el IPS para retirar los remedios. No entiendo por qué ponen trabas al marido o a la esposa”, cuestionó.

IPS: asegurados se retiran con las manos vacías

Otra aportante, quien llegó desde la ciudad de Itá para retirar la medicación de su esposo, un paciente crónico encamado, se encontró en una situación similar.

En su caso, aseguró conocer la disposición y disponer del documento. No obstante, por un descuido, dejó los papeles en su casa y recién se percató de su error al llegar al IPS.

“Yo retiro siempre los medicamentos de mi marido, que es paciente crónico encamado, pero esta vez me olvidé de los papeles. Itá es lejos, soy una persona de avanzada edad también, no puedo más andar así. Acá (IPS) seguro tienen en sus registros que siempre vengo a retirar las medicinas. No entiendo por qué tanto problema”, lamentó doña Lidia Insfrán, que finalmente se retiró de la previsional con las manos vacías.

Mario Galeano también reclamó la medida y afirmó no estar en una situación económica favorable para pagar el documento exigido por el IPS. “No sé cómo voy a pagar lo que cuesta ese documento. El IPS debe solucionar este tema de algún otro modo”, dijo.

ABC intentó conversar con el doctor Carlos Morínigo, responsable de la Gerencia de Salud del IPS, pero este se limitó a responder vía mensajes de textos, que la disposición está vigente y debe cumplirse.