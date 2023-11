Docente critica arresto domiciliario de su expareja denunciado por intento de asesinato

La profesora Mirna Galeano denunció que su exesposo, identificado como Tito Ramón Speranza, intentó asesinarla con arma de fuego (pistola) el 19 de septiembre del año 2016 en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Cnel. Vicente Mongelós de San Estanislao. La mujer recibió siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, de cuyas consecuencias quedó con graves secuelas físicas, detalló.

Galeano añadió que su victimario estuvo recluido apenas siete meses en la Penitenciaría Regional de San Pedro hasta que el juez de la causa le concedió la prisión domiciliaria el pasado 3 de noviembre.

La educadora lamentó la falta de consideración del magistrado por no dimensionar la gravedad de lo sucedido y el peligro que representa vivir cerca de un individuo que ya trató de asesinarla en una ocasión. Dijo que no se puede descartar que en cualquier momento pueda intentar de actuar de la misma manera contra ella, atendiendo a que una persona con prisión domiciliaria no tiene ningún tipo de control de las instituciones.

Teme por su vida

La profesora Mirna Galeano manifestó que desde que se enteró de que la persona que quiso matarla se encuentra prácticamente libre en Santaní, está con mucho miedo hasta para trasladarse a su lugar de trabajo.

“Lamentablemente tengo que reconocer que realmente temo por mi vida y no quiero ni imaginarme encontrarme con este señor en ningún lugar, debido a la desagradable experiencia que tuve por culpa de esta persona”, subrayó.

Dijo además que de cualquier hecho lamentable que le ocurra a ella o a su familia, el responsable principal de esa situación será el juez que le otorgó el arresto domiciliario a su expareja.

Argumento del juez

El juez Vicente Coronel manifestó que para otorgarle la prisión domiciliaria al encausado se tuvo en cuenta el estado de salud del mismo, que padece de varias enfermedades consideradas graves. Antes de tomar la determinación se recurrió a una junta médica para llegar a una conclusión, indicó.

Refirió que luego de tener el informe preliminar de los estudios médicos del acusado el Juzgado a su cargo decidió darle una medida menos gravosa hasta que el caso sea elevado a un juicio oral y público.