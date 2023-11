Pese a salida de Nakayama, Fleitas descarta una división profunda del PLRA

El senador liberal Eduardo Nakayama anunció ayer que decidió renunciar al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) debido a que “ha dejado de representar los valores e ideales del histórico e indestructible Partido Liberal”.

El presidente del partido, Hugo Fleitas, calificó de “desacertada” la decisión del senador y dijo que “no ha caído bien” que Nakayama abandone el barco en medio de la crisis que están atravesando.

“Como presidente del partido no me gusta que ningún afiliado se aleje del partido, pero no vemos que pueda significar una división importante”, reflexionó.

Fleitas aseguró que, pese a que algunos parlamentarios liberales apoyaron la designación de Alicia Pucheta dentro del Consejo de la Magistratura, la línea institucional del PLRA sigue siendo firme.

“Son cuestiones particulares”, dice sobre senadores que acompañaron a Pucheta

“Hoy, el partido tiene una conducción nacional que en su gran mayoría está con el respeto a la línea institucional ratificada en la Convención. Que estén parlamentarios que tengan la decisión de apoyar a este gobierno. Son cuestiones muy particulares”, dijo para ABC Cardinal.

Fleitas resaltó en varias ocasiones que no ven indicios de que líderes liberales también abandonen el PLRA. “No vemos que exista un grupo de dirigentes importantes que le sigan en esta decisión. Para aclarar, hoy la Conducción Nacional está firme con la línea de no acompañar lo que no corresponda y see una oposición, como determinó el pueblo paraguayo y como ratificó la Convención”, agregó el presidente del PLRA.

Por otra parte, señaló que “independientemente al manejo y decisión cuestionable de ciertos parlamentarios”, es la Conducción Nacional la que guía los pasos a seguir. “Respetamos a todos los parlamentarios e intendentes pero la Conducción es paralela a la existencia y el manejo de los parlamentarios”, sentenció.