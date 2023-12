Pobladores piden mejor manejo de los recursos hídricos de Ñeembucú

Por las constantes precipitaciones, los cauces hídricos y los intensos estelares van recuperando su nivel de agua que quedaron agotados luego de un largo periodo de sequía en el departamento de Ñeembucú.

El problema surge ahora que durante la sequía no se realizaron las limpiezas de los cauces hídricos y en algunos casos la construcción de puentes fue modificada por tubos circulares cuyo diámetro es mucho menor a los antiguos puentes de madera.

Estos cambios generan que en la boca de los tubos queda trancada la suciedad, que se acumula, y se colmatan atajando la buena circulación del agua, lo que produce a su vez la inundación de las calles rurales y dejan aisladas e incomunicadas a varias compañías del departamento.

Zonas inundadas por mala construcción de puentes

El presidente de la comisión departamental de agua, Ricardo Sánchez, indicó que la zona de San Juan, Tacuaras y Guazú Cua se encuentra totalmente inundada por falta de limpieza de las canalizaciones. “Estamos totalmente inundados con los puentes colmatados y con los embalsados y eso hace que los cauces no faciliten el escurrimiento de las aguas y, por lo tanto, estamos 85% bajo agua” comentó.

“Estamos detrás de las autoridades para agilizar la limpieza, hablar con la gente del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y las demás instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a ver si en forma conjunta no se logra la maquinaria para realizar la limpieza de los cauces hídricos”, afirmó.

Imploran a las autoridades por mayor importancia del manejo

Otro integrante de la comisión departamental de agua, el señor Chanito Ruiz Díaz, imploró a que las autoridades den mayor importancia al manejo y al cuidado de los recursos hídricos.

“Las autoridades tienen que entender que los recursos hídricos tienen que tener un buen manejo, el agua es muy importante para nosotros los productores, sin el agua nosotros no producimos y si el campo no produce la ciudad no come”, afirmó el hombre.

También don Lizandro Torres, de San Juan de Ñeembucú, dijo que la inundación en su distrito es debido a la falta del buen manejo del agua. “Los arroceros están descargando sus reservorios y por lo tanto suma a la cantidad de agua caída y hace que muchas compañías estén rodeado de agua, yo creo que el Mades tiene que intervenir o quitar la licencia ambiental a los arroceros por el mal manejo de los recursos hídricos”, refirió.