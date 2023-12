“Venganza silenciosa”: un interesante regreso de un ícono del cine de acción

Dos décadas después de su última película estadounidense – la no muy cálidamente recordada Paycheck, con Ben Affleck –, el legendario cineasta de Hong Kong John Woo, una de las figuras más influyentes en el cine de acción moderno, vuelve a Hollywood con un filme que demuestra que, aunque no teme incorporar las influencias más actuales del género, el viejo maestro aún tiene una voz y un estilo que es únicamente suyo.

Lea más: “Horarios de “Venganza silenciosa” en cines de Paraguay

La vida de Brian (Joel Kinnaman) es arruinada cuando una bala perdida de un tiroteo entre pandillas acaba con la vida de su hijo y otra bala lo hiere a él en el cuello, quitándole el habla. Cegado por la ira, Brian decide buscar venganza contra el líder pandillero involucrado en el tiroteo.

La mayoría del público en nuestra parte del mundo probablemente conoce a John Woo por su filmografía hollywoodense de entretenidos thrillers de acción como Hard Target, Código Flecha Rota o la excelente Contracara, el correcto drama bélico Códigos de guerra u ocasionales tropiezos como Paycheck o Misión Imposible II.

Pero antes de ir a Hollywood, Woo se labró su reputación como un maestro de la acción con sus extraordinarias películas de Hong Kong con las que básicamente codificó su propio subgénero, mezclando la acción armada de los thrillers policiales hollywoodenses como Harry el Sucio con el énfasis en coreografía y fluidez de movimiento del cine de artes marciales en historias de intenso drama emocional y altas dosis de violencia en las que hombres duros con una pistola en cada mano - u otras armas de los más variados calibres - arrasan con decenas de secuaces anónimos en busca de algún tipo de justicia, redención o escape de una vida de crimen.

La deuda que el cine de acción moderno tiene con Woo es incalculable e impagable. Sin El asesino, Bullet in the Head, A Better Tomorrow y su secuela o la magistral Hard Boiled – cuya apoteósica batalla final en el hospital bien podría ser la mejor escena de acción jamás filmada - probablemente no existe John Wick e incluso Matrix y sus numerosos imitadores se verían diferentes al menos en cierta medida.

Por lo tanto, se siente apropiado que, en su regreso a Hollywood, Woo tome prestadas algunas de las ideas técnicas y estéticas que sus sucesores del cine de acción actual fueron perfeccionando en los últimos años, aspectos como el alto nivel de estilización en iluminación o la forma más visceralmente intensa y caóticamente controlada de filmar peleas, y las adapte a su propio estilo sin perder identidad.

Esa identidad se siente principalmente en la forma en que Woo encara el drama en la película, un aspecto de su filmografía que siempre fue importante pero subestimado por la atención que las escenas de acción comandaban.

Particularmente en su era de Hong Kong, el drama en las películas de Woo siempre era alto en volumen, casi telenovelesco en su histrionismo, de emociones intensas y declaraciones de voluntad gritadas entre lágrimas en los intervalos entre intercambios de plomo.

Eso se mantiene en Venganza silenciosa, pero Woo y el guionista Robert Archer Lynn lo adaptan a un guion casi totalmente desprovisto de diálogos que es, más que nada, una drama oscuro y una tragedia arropada con un manto de acción brutal.

Casi sin el beneficio de la palabra hablada, Kinnaman y Catalina Sandino Moreno (quien interpreta a Saya, la esposa de Brian) deben contar toda una historia de duelo, intentos de sanación física y emocional, devoción y la erosión y disolución de una relación bajo la influencia de la sed de venganza. Y lo logran de una manera tan económica como es eficiente y elocuente.

Woo acentúa el drama con inusuales elecciones de ángulo de cámara y duración de las tomas, que siguen a los personajes en tomas largas y sin cortes o pasan sin cortes del presente al pasado y viceversa. Con sus personajes en silencio, Woo se apoya además en la música y en los sonidos de ambiente para crear un aura de presión sobre los acontecimientos.

Y cuando la violencia llega, no se siente heroica como en la mayor parte del resto de la filmografía de Woo. Se siente trágica y sin sentido a pesar de que absolutamente es un espectáculo admirable de impresionante coreografía, ritmo pulsante y buenos efectos especiales. Muy rara vez una ágil voltereta o juego de pistolas recuerda al ballet de balas del Woo clásico.

Venganza silenciosa es el tipo de thriller de acción que puede ser difícil de digerir, tanto por el tono constantemente oscuro como por la paciencia que requiere antes de llegar a la acción, entre otros aspectos que podrían haber sido más refinados. Pero aquellos capaces de encararla bajo los términos que la película propone y sintonizarse con su frecuencia podrán encontrar mucho qué apreciar en el regreso de un viejo maestro que aún tiene la chispa.

Calificación: 3/5

-------------------------------------------------------------------

VENGANZA SILENCIOSA

Título original: Silent Night

Dirigida por John Woo

Escrita por Robert Archer Lynn

Producida por John Woo, Basil Iwanyk, Erica Lee, Christian Mercuri y Lori Tilkin

Edición por Zach Staenberg

Dirección de fotografía por Sharone Meir

Banda sonora compuesta por Marco Beltrami

Elenco: Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Scott Mescudi, Harold Torres, Yoko Hamamura, Vinny O’Brien, Anthony Giulietti, Angeles Woo