Cenando con Jesús: ¿qué es y cuando se hace?

“Cenando con Jesús” es un evento de una organización internacional sin fines de lucro que desde hace años busca que quienes más necesitan tengan alguien con quien compartir en Navidad. Explicó que no se trata solamente de donar alimentos, objetos o dinero, sino de compartir tiempo de calidad con aquellas personas que no están pasando por un buen momento.

“Cenando con Jesús es compartir con quienes más necesitan el 24 de diciembre de 16 a 19 horas en hogares, hospitales, asilos, barrios carenciados. Vos tenés que llamar al 0971 771 475 y ahí nosotros te ponemos en contacto con la cabeza de hogar del hogar que vos elijas. Entonces vos decidís si querés compartir con abuelitos, con abuelitas, con personas que estén en hospitales o carenciados de su libertad, que están en una penitenciaría. Vos decidís con quién compartir. No aceptamos dinero y los donativos que se agarran son los que uno lleva al hogar que uno eligió”, refirió el organizador del evento, Sacha Evreinoff.



Agregó que quienes estén interesados también pueden contactarlos vía redes sociales en CenandoConJesúsInternacional en Facebook, CenandoConJesúsInter en X y en Instagram.

Cenando con Jesús: más de 20 años de solidaridad

Sacha contó que son 20 años de la iniciativa, la cual reitera que muchas veces es un pollo, una gaseosa, una sopa lo que se comparte, pero en realidad es el amor que tiene la gente lo que buscan que en esa fecha tan especial pueda albergar a quienes más pueden estar necesitándolo.

“El gesto y, sobre todo, lo más lindo y lo más transparente es que no se recibe dinero, porque eso siempre se presta a su eficacia y el asunto no es ‘toma te doy’, sino que en realidad es involucrarse, ir a sentarse, compartir en una Navidad diferente, que la solidaridad no sea tan fácil como meter la mano en el bolsillo”, afirmó.



Dijo que lo interesante del concepto, y durante el año, es que hay gente que se entusiasma y replica cosas parecidas, e incluso cuenta con otras actividades que hacen con otras organizaciones, pero diferentes a Cenando con Jesús, lo cual a veces confunde, por eso decidieron llamar “Cenando con Jesús” solamente al evento principal que se realiza el 24 de diciembre de cada año.

Invitan a vivir experiencia de “Cenando con Jesús”

“Nosotros les invitamos a que vivan la experiencia de “Cenando con Jesús” porque da gusto sentir la sensación del milagro, de la multiplicación de los panes, porque estamos nosotros esperando ahí a las 16 horas, va llegando la gente, tenemos los comensales que están esperando que nosotros les sirvamos la comida y de repente tenemos un pollo, después viene otro con otro pollo y se va dividiendo el pollo, preparándose en cada platito y para servir a la gente y es increíble cuando terminando la jornada nosotros tenemos abundancia en los bares, es una sensación espectacular”, agregó.

Dijo que incluso quienes se quieren quedar más tiempo con los visitados pueden hacerlo, pero se debe que considerar, por ejemplo, que los ancianos generalmente cenan a las 18:00 y después toman su medicamento, se asean y después ya duermen. Por otra parte, en los hogares de niños suele ocurrir que hay gente que se queda más tiempo, así como en la penitenciaría, donde se suelen quedar hasta tarde, hasta las 20:30;21:00 recorriendo.