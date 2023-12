Estacionamiento tarifado: vecinos de Las Mercedes recurrirán a la Justicia

Luego de meses, la Municipalidad de Asunción respondió a la Agrupación Barrial “Salvemos Las Mercedes”, que había presentado un pedido de reconsideración respecto a la zona donde se implementará el estacionamiento tarifado, indicó hoy la dirigente de la organización, Marcelina Vera de Chamorro.

La agrupación considera que la empresa concesionaria del sistema, el consorcio Parxin, fue adjudicada para implementarlo en la zona de la Ande hasta la calle Juan de Salazar, y no hasta Teniente Genaro Ruiz, como está ocurriendo.

“La reconsideración, después de varios meses nos denegó la municipalidad, porque dice que el interés general está por encima del interés particular. ¡Y nosotros somos todo un barrio!. Pero vamos a recurrir a la Justicia, porque ellos no están autorizados a demarcar dentro de Las Mercedes, no fue lo licitado”, indicó Vera.

“Ellos sacaron una ordenanza que autoriza a Parxin hasta Teniente (Genaro) Ruiz, hasta adentro del barrio, y eso nosotros rechazamos categóricamente. Es solamente la zona Ande la que fue licitada”, agregó.

La respuesta a los vecinos, firmada por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), indica: “Por tanto, posteriormente al exhaustivo análisis del Departamento de Ingeniería de Tráfico y el correspondiente debate entre todas las áreas, se comunica que lastimosamente no es viable la modificación de la ordenanza de referencia, ya que para la Institución Municipal prima el bienestar general de la ciudadanía por sobre el particular”.

Con esta respuesta, Vera adelantó que los vecinos recurrirán a la Justicia para frenar la implementación del sistema.

La concesionaria, Parxin, anunció para el 2 de enero próximo el cobro por estacionamiento en las tres zonas de Asunción: Centro, Sajonia y Villa Morra.