IPS: con loas a Horacio Cartes, rehabilitaron el Cream en San Bernardino

Un fuerte mensaje político se dio esta mañana en torno a la rehabilitación del Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo a los Adultos Mayores (Cream), en San Bernardino. El doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), elogió abiertamente al expresidente Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado y mentor de Santiago Peña, presidente de la República.

Brítez también cuestionó los “oscuros intereses” del gobierno anterior, bajo la administración de Mario Abdo Benítez. Pese a que en su discurso no mencionó a Abdo Benítez, el presidente de la previsional resaltó “la enorme satisfacción de dar continuidad a una realidad que hace unos años atrás se apagó, por la desidia, la incomprensión, el egoísmo y la impunidad”. El Cream cerró en 2020, año en que se declaró pandemia por covid-19.

Brítez agradeció al presidente de la República, Santiago Peña, por la confianza y “permitir nuevamente dar esperanzas y alegría” a los jubilados que a partir de la rehabilitación, podrán hacer uso del centro de recreación del adulto mayor.

“Cuando el señor presidente me convoca para formar parte de su equipo, me pide una salud más humana y más sensible y me dice ´nunca te olvides de los adultos mayores´. Con esta directiva y visión de Gobierno, reabrir el Cream era una condición innegociable”, afirmó Brítez.

Oscuros intereses, cuestionó presidente del IPS

En su discurso, el presidente del IPS aseguró que el adulto mayor necesita de un “Gobierno serio y comprometido, que pueda brindar respuesta inmediata a un clamor postergado por oscuros intereses que bajo la excusa de una interminable pandemia”.

El presidente de la previsional resaltó que el compromiso de la actual administración, es “mejorar” y “recuperar” todas las áreas de atención y demostrar que la vida no acaba con la jubilación.

“Los jubilados merecen estar mejor; el Gobierno Nacional responde y acredita esa idea. El Cream es solo una parte de esa premisa. No solo está comprometido de cuidar incansablemente los fondos de jubilación, sino también promover espacios y prevención de la salud”, manifestó.

Abierto agradecimiento a Horacio Cartes, presidente de la ANR

Antes de finalizar su discurso, el presidente del IPS dijo ser consciente del desafío de tener que recomponer una institución que está afrontando una realidad delicada financiera y estructural.

Además, Brítez no escatimó elogios para referirse al expresidente de la República, Horacio Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado (ANR). “No podemos dejar de mencionar a una persona que fue el mentor de este lugar, de este centro. Hoy es el presidente de nuestro querido Partido Colorado, don Horacio Cartes, que fue el propulsor e ideador de todo esto”, sostuvo.

Ni Santiago Peña ni Horacio Cartes, estuvieron presentes en el evento de reapertura del Cream, que se realizó hoy, alrededor de las 10:00.

Pese a la habilitación del Cream en la sede de un ex hotel casino propiedad del IPS, en San Bernardino, consejeros del ente analizan cómo “monetizar” el edificio, existiendo entre los planteamientos la idea de mudar el centro a otro sitio para arrendar el espacio de San Bernardino-