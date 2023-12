Estaciones de servicio: niegan información a concejales de Asunción

En la sesión ordinaria de hoy, de la Junta Municipal de Asunción, se convocó a autoridades de la Intendencia para debatir sobre la situación de las estaciones de servicios en la ciudad. El que asistió fue el director de Vigilancia, Ariel Andino.

Juan Carlos Ozorio (ANR), concejal asunceno, preguntó cuántas estaciones de servicios hay en la ciudad, y si realmente cuentan con su habilitación y documentación en orden.

Estaciones de servicio: no se informó ni cuántas gasolineras hay en Asunción

Andino alegó no haber recibido oficialmente el pedido de información antes, solo una invitación para asistir a la reunión, por lo que no podía responder.

La edil Rosanna Rolón (ANR) insistió en cuestionarlo sobre si sabe o no cuántas estaciones de servicios fueron aprobadas en el 2022 y 2023. “No tengo (la información), porque no me llegó la minuta en cuestión”, respondió el director Andino.

Finalmente se tuvo que derivar el debate a la Comisión de Legislación, con una nueva convocatoria a ambos directores para dentro de 15 días, para que los mismos se presenten con los informes pertinentes