Areguá: conflictos entre trabajadores de playa municipal y administración desatan violencia

En la mañana del feriado del lunes, frente a cientos de visitantes, Norma Salinas fue agredida por Cinthia Gutiérrez, ambas vendedoras en la playa municipal. La artesana registró el incidente en un video, donde se observa a Gutiérrez solicitando a Salinas que no continúe grabando para luego tirar agua hacia la denunciante. Aparentemente, se produjo un forcejeo entre ambas, dejando marcas en el cuello de la artesana, según su testimonio. Salinas denunció en la Comisaría Central N.º 18 de Areguá.

Estos hechos fueron denunciados también ante María Giménez de Espínola, jueza de Paz de Areguá, quien determinó una orden de prohibición de acercamiento a 5 vendedoras y Barrientos, que según Norma, la hostigan constantemente.

A falta de reglas y sanciones claras por parte de la administración municipal, trabajadores de la playa municipal de Areguá, están en guerra. El foco del conflicto es la irregularidad e ilegalidad, que según Barrientos, un grupo de trabajadores perpetúa constantemente. Barrientos afirma no saber más cómo lidiar con la situación. Una de las ilegalidades es el cobro de estacionamiento encabezado por el padre de una persona con discapacidad siendo que en costo de la entrada incluye el costo del estacionamiento. Este hecho también fue denunciado por Barrientos en su momento.

Lea más: Visitantes decepcionados por la situación en la playa municipal de Areguá

Por otro lado, alrededor 16 vendedores dicen ser hostigados por Barrientos por querer embellecer su espacio de trabajo y hacer el trabajo de los funcionarios municipales que es el mantener la limpieza de la playa. Los mismos argumentan las peleas son originadas por que no se quedan callados y exigen a la encargada que mantenga en mejores condiciones todo el predio de la playa municipal.

Barrientos desmiente las declaraciones y sostiene que el conflicto surge a raíz de la exigencia presentada a este grupo de vendedores para que cumplan con los pagos del canon de venta. Además, menciona haberles llamado la atención en varias ocasiones debido a la falta de limpieza y salubridad de los productos alimenticios vendidos en las áreas exteriores de las casillas asignadas a los vendedores de la playa municipal.

Según Rufina la falta de orden y cumplimiento de las normas de convivencia dentro de la playa no son cumplidas por los vendedores y emprendedores que incluyen los encargados de paseos a caballo. “Yo soy la encargada por resolución pero ellos son rebeldes, agresivos y yo no voy a exponerme como persona. Quieren ensuciar al intendente (Humberto Denis Torres), me quieren ensuciar a mi”, expresa.

El conflicto constante entre vendedores apostados en la playa municipal se agudiza y las autoridades municipales se reducen a mediar la situación habiendo denuncias de violencias. Según el secretario general de la intendencia, Jorge Colmá, este conflicto siempre existió y afirma que es complicado resolver por ser un “conflicto personal entre los vendedores y la encargada”. También expresa que solo puede actuar de mediadores. “El intendente les escucha a ambas partes y él solo les pidió que estén en paz. Su intención no es sacarle trabajo a nadie”, afirmó el vocero.

En medio de los actos de violencia en la playa municipal, las acusaciones políticas no se hacen esperar. Ambas partes sostienen que el conflicto tiene motivaciones políticas y personales. Colman señala que el encargado de registro del contribuyente y liquidación de impuestos, Luis Giménez, mediará entre los vendedores y Barrientos para resolver esta situación.