Nenecho dice que estacionamiento tarifado no es un problema suyo

Según el contrato del estacionamiento tarifado y su adenda, en la cláusula número 12 sobre el cronograma de implementación, se dicta que la concesionaria (Parxin) deberá presentar el cronograma de implementación en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación de orden de inicio. Luego señala que “el cronograma no podrá ser superior a 120 días”.

La orden de inicio fue entregada el 1 de setiembre del 2023, según el jefe de Gabinete Municipal, Nelson Mora, por lo que el plazo de 120 días ya ha finalizado y Parxin debería tener el sistema completamente operativo.

Asimismo, en la cláusula número 11 de la adenda, se afirma que la concesionaria es responsable de la instalación, actualización y mantenimiento de la señalización vertical y horizontal. “Las señalizaciones que correspondan deberán ser efectuadas dentro de los primeros 120 días de la implementación”, describe el documento.

Sin embargo, la concesionaria Parxin ha demostrado que no está lista, puesto que han llovido las quejas en torno a la falta de señalización, fallas en la app, el no funcionamiento del sistema y la imposibilidad de cargar saldo.

En el agregado al contrato también se estipula que la concesionaria deberá tener disponibles para los servicios concedidos, 10 grúas, 30 inmovilizadores por zona y 15 vehículos utilitarios. Según el concejal Álvaro Grau (PPQ), la firma no ha cumplido en la adquisición de esos elementos hasta ahora.

Nenecho se desliga

“El primer disconforme soy yo”, comenzó diciendo el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez. Luego señaló: “Justamente en tu medio leía que decía el estacionamiento de Nenecho, o algo así, la ciudadanía le está demostrando que no está de acuerdo. No es mi estacionamiento. Al contrario, a mí me da absolutamente igual que la nada que se estacione o no en lugares tarifados”.

Pero, ¿entonces se deja la cancha libre para que haga lo que quiera Parxin? le preguntaron. Respondió: “Por qué va a hacer lo que quiera Parxin si Parxin tiene delimitadas las zonas donde puede actuar? Y si es que el ciudadano no estaciona en ese lugar no es problema mío, ellos tienen que ver. Y tienen que entender cuál es la problemática, qué pide la ciudadanía, que el costo sea más bajo, que se ajusten tales cuestiones, eso tiene que ver la empresa, no yo. Ellos tienen que cumplir un contrato, que ganaron, al cual fueron adjudicados en la administración anterior, en donde yo no tuve nada que ver”.

Sedeco realizó fiscalización

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) se hizo eco de las denuncias de usuarios del estacionamiento tarifado. En un comunicado indicó que “se han llevado a cabo fiscalizaciones conforme a las disposiciones de su marco normativo”.

Agregó que “adicionalmente, se ha requerido información a la Municipalidad de Asunción y al consorcio Parxin, en virtud del contrato de concesión para la gestión, ordenamiento del tránsito y explotación del estacionamiento controlado y tarifado en la vía pública” de la capital.

Ayer, Parxin anunció a través de sus redes sociales que no se cobrarán multas hasta el 21 de enero a quienes no paguen por el servicio.