Así operaba el esquema de estafa en el IPS, según relato de testigo

Un testigo detalló cómo operaba el esquema de estafadores en el Instituto de Previsión Social (IPS). A cambio de dinero, ofrecían cargos en la institución.

Según relató, en el mes de noviembre del año pasado contactó con una amiga suya, quien es una víctima más. “Ella se acercó a esta gente y pagó sumas de dinero para lograr su contrato”, expresó.

Manifestó que su amiga se acercó a él por amistad y porque sabía que hace rato él estaba buscando conseguir algo en el IPS. “Yo soy funcionario desde hace muchos años. Estaba queriendo conseguir algo y me preguntó si no me interesaba el contacto, a lo cual le dije ‘claro que sí’. Porque esto es un secreto a voces que sucede en el IPS desde siempre”, señaló.

Relató que, tras compartirle el contacto, se puso en comunicación con quien decía ser Fátima Agüero y le explica cómo era el sistema.

Advirtió de que se trataba de una estafa

Posteriormente, el testigo vuelve a contactarse con su amiga y le advierte que todo parecía una gran estafa. “Yo hace muchos años que estoy en la función pública. Tengo los conocimientos administrativos como para decirme que si me prometen algo que no encaja con lo que yo conozco, me saltan las alarmas”, sentenció.

Relató que en el mes de noviembre su amiga no cobró su salario. Tampoco en el mes de diciembre. Posteriormente, se inició enero y tampoco cobró sus salarios.

Ante esa situación se generaban contradicciones en condiciones imposibles, según relató. “Decían que iban a firmar un contrato por cinco meses, entonces me acerqué al IPS y pregunté si eso era posible y me dijeron que no”, subrayó.

Ante el reporte hecho, finalmente desde el IPS proponen desbaratar este esquema de estafa.

Según refirió el testigo, este grupo no tiene más de cuatro meses trabajando. “Me animo a decir porque me lo relató la propia Fátima. Me sentí intimidado”, detalló.

Abogada nombró a políticos “pesados” del Partido Colorado

El testigo refirió que Fátima Agüero le mencionó a muchos políticos “pesados” y cómo operan ciertas cuestiones parlamentarias. “Cómo algunos políticos se pasaron de bando a bando por sumas de dinero o que ella era la que operaba. Son todos del Partido Colorado”, dijo a la 1080 AM.

La jueza Lici Sánchez dictó prisión preventiva para los cuatro imputados por presunta estafa. Se trata de la abogada Fátima Agüero, exrepresentante legal de la senadora colorada cartista Zenaida Delgado; a su hermano José Agüero, a la funcionaria del IPS María Luján Aguilera y a Jorge Miguel Aquino. Estas personas fueron detenidas el miércoles tras una entrega vigilada de dinero que supuestamente se exigió a un médico a cambio de conseguirle un nombramiento en el IPS.