Nakayama: sillas y computadoras “de oro” eran “ruido innecesario” que distraía de casos de nepotismo

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador independiente Eduardo Nakayama habló de la importancia centrar el debate público en las denuncias de nepotismo en el Congreso y celebró la “solución salomónica” que se dio al escándalo de la adquisición de computadoras para el Parlamento con aparente sobrecosto.

El Congreso Nacional está en el centro de varios escándalos simultáneos que despertaron indignación en la ciudadanía en general, como las denuncias de nepotismo por la presencia de familiares de políticos en lucrativos cargos “de confianza” en el Parlamento, la compra de costosas sillas nuevas para los legisladores de ambas cámaras y la adquisición de computadoras aparentemente muy por encima de su precio de mercado.

El senador Nakayama anunció ayer que el presidente del Congreso, el senador Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado), resolvió cancelar la adquisición de 50 de las 100 computadoras previstas, cada una adquirida a un precio de alrededor de 15 millones de guaraníes; además de ofrecer en subasta los asientos viejos de ambas cámaras que fueron reemplazados por nuevos sillones que cuestan casi 6 millones de guaraníes cada una.

Sillas y computadoras

El legislador opositor señaló que las sillas reemplazadas fueron adquiridas en 2003 y fueron usadas durante cuatro periodos parlamentarios, por lo que supuestamente muchas estaban ya muy desgastadas.

“Varios legisladores tienen sobrepeso y forzaban las sillas, se rompían y tenían que ser sometidas a mantenimiento después de cada sesión”, agregó.

Sobre las computadoras, explicó que son unidades destinadas a las secretarías de los despachos de los legisladores y no para el uso personal de los parlamentarios.

De todos modos, opinó que no era necesario reemplazar las computadoras que ya estaban en uso, ya que se utilizaban principalmente para recibir o enviar correos electrónicos y redactar notas, tareas que no requieren dispositivos de alta gama.

Resaltó, sin embargo, que encontró “buena apertura” de parte del presidente del Congreso, el senador Ovelar, ante los cuestionamientos sobre las polémicas compras, que llegan en momentos en que los casos de aparente nepotismo causan convulsión en la ciudadanía.

“Me dijo ‘no soy necio, escucho la queja de la gente, entiendo el momento’”, relató.

“Ruido innecesario” que distrae de nepotismo

El senador Nakayama dijo esperar que las disposiciones tomadas sobre el asunto de las sillas y las computadoras, que en su opinión estaban generando “ruido innecesario”, permita volver a centrar la atención en los casos de nepotismo.

En las últimas semanas se reportaron numerosos casos de parientes cercanos de importantes figuras políticas que accedieron a cargos en el Poder Legislativo sin concurso, muchos de ellos con importantes salarios mensuales, como Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, que cobra cada mes más de 18 millones de guaraníes.

Casos similares involucran a hijos o parientes de políticos como el senador Silvio Ovelar – cuyo hijo se vio obligado a renunciar a su puesto en la Cámara de Diputados -, la diputada liberal Roya Torres, el diputado colorado Domingo Adorno y varios otros parlamentarios.

Está previsto el tratamiento de un proyecto de ley que modificaría la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública, ampliando el tipo de conductas que podrán ser consideradas nepotismo para incluir la “injerencia directa” de altos funcionarios en los nombramientos y estableciendo sanciones como la destitución de la persona que incurra en esa inconducta.

“No hay que parar de insistir sobre esta cuestión”, dijo el senador Nakayama. “Les molesta (que se hable de) lo del nepotismo porque les metés el dedo en la llaga, tenemos que continuar con esto, por eso celebraba que eliminamos un poco el ruido de costado para concentrarnos en esto”.

Agregó que muchos miembros de la clase política consideran un “derecho adquirido” la práctica de “meter a la parentela” en la función pública luego de ser electos.

Dudas sobre el fiscal general

Celebró la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público, introducida ayer por un grupo de activistas anticorrupción, por los supuestos casos de nepotismo, pero dijo dudar de la posibilidad de que la investigación avance mucho, y afirmó estar perdiendo fe en el desempeño del fiscal general Emiliano Rolón, quien asumió el cargo en marzo de 2023.

“Emiliano Rolón está por cumplir un año en su cargo, no puede estar llegando a esta altura y tener como principal logro haber mandado sacar lomadas de una ruta”, dijo. “Estamos en el cuarto lugar (del mundo) en crimen organizado. ¿Qué se ha hecho para avanzar sobre la investigación de la autoría moral del crimen del fiscal Marcelo Pecci? ¿Para perseguir a jueces o fiscales corruptos? No he visto ningún resultado oficioso”.

“Desdén” del oficialismo

Finalmente, reiteró sus cuestionamientos al “desdén” que el Poder Ejecutivo y la bancada del movimiento cartista oficialista Honor Colorado han demostrado con la oposición desde el inicio del periodo legislativo.

Afirmó que el vicepresidente Alliana no cumple con su rol constitucional de nexo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya que durante lo que va del actual periodo ha tratado “solamente con los legisladores del Partido Colorado y algunos satélites”, al igual que varios ministros del Ejecutivo que se suelen reunir solo con referentes de Honor Colorado.

Citó como ejemplo una de las últimas “sesiones oficiosas” de la Comisión de Legislación del Congreso, de la que él forma parte, que llevó a cabo una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, el comandante de la Policía Nacional y otros referentes de seguridad sin que se haya invitado a miembros de la oposición.

“Lamentablemente la relación del Ejecutivo con el Parlamento no se ha dado de manera institucional y no creo que eso cambie”, expresó.