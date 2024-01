Tras quejas, Ministerio de Salud realiza cambios en la dirección del Centro de salud de San Antonio

Ante las innumerables denuncias del pésimo gerenciamiento del servicio en el Centro de Salud de San Antonio, el Ministerio resolvió ayer la destitución del director, Dr. Gustavo Ayala. En el reemplazo asumió la doctora Cinthia Ríos, exdirectora médica del centro.

La nueva titular del centro asistencial tiene el gran desafío de mejorar los servicios del centro asistencial que funciona en precarias condiciones, con la falta de médicos, comodidad y una infraestructura que se cae a pedazos.

“Es un gran desafío, pero conozco la casa y vamos a trabajar en forma conjunta con todos los sectores para poder levantar la institución con los recursos que tenemos, pero primero vamos a realizar un inventario de todo lo que se tiene y luego gerenciar algunos cambios, porque no tomar una institución sin saber en que condiciones está”, expresó la profesional de blanco.

Pacientes utilizan sillas que dan vergüenza

Los pacientes del Centro de Salud de San Antonio son prácticamente humillados al tener que utilizar sillas en deplorable estado, los asientos instalados en los pasillos y la parte frontal se encuentran en condiciones calamitosas.

Lea más: San Antonio: antención en centro de salud está cada vez peor, se quejan pacientes

Las butacas ya no tienen forros y las terciadas destruidas. Los pacientes deben quedar inmóviles sobre las mismas pues de lo contrario podrían ser hincados; el trato que reciben en el centro de salud es realmente humillante.

También gran parte de la infraestructura se encuentra con grietas y muchos azulejos ya se desprendieron de la pared. En los días de lluvia el edificio se inunda por las goteras.

Parlamentarios y seccionaleros en asunción de nueva directora

Ayer antes del mediodía se realizó el acto de posesión de mando de la nueva directora y estuvieron presentes el diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC), el senador Derlis Maidana (ANR-HC), el presidente de Seccional Colorada de San Antonio, Marcos Andino, y el concejal colorado Tomás González, quien también figura como funcionario de Itaipú.

Lo lamentable es que los parlamentarios no se avergonzaron al ver el estado en que se encuentran las sillas que utilizan los paciente. En el Congreso Nacional usarán desde este año sillones de “oro” que presupuestaron en más de cinco millones de guaraníes.

Según la directora del centro de salud, Dra. Cinthia Ríos, los parlamentarios no recorrieron las instalaciones y que no se percataron del estado actual del nosocomio. “Vinieron exclusivamente para la asunción al cargo porque deseamos trabajar articuladamente con todos los componentes del Estado”, expresó la galena.

Lea más: Centro de salud de San Antonio está en terapia

“No vieron las sillas, no recorrimos la infraestructura, solo ayer asumí el cargo y desde hoy me estoy interiorizando de las condiciones en la que se encuentra nuestro mobiliario”, explicó la nueva directora.

La incomodidad es completa

La incomodidad en que se desenvuelven los pacientes es total; se encuentran hacinados en los pasillos y esperan sus turnos parados o sentados sobre la muralla, en medio de escombros y basura, debido a que en el predio se encuentra en construcción el futuro hospital materno infantil.

Los que más sufren con esta situación son los adultos mayores, debido a que la mayoría ya camina con dificultad o en silla de ruedas.

La Dra. Cinthia Ríos indicó que solicitará a la Municipalidad que realice la limpieza del lugar, ya que hasta la vereda está cubierta de ramas y otros desechos que afectan el lugar.