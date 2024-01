José Luis Torales afirma que no ejerció política cuando estaba en la Contraloría

José Luis Torales, presidente del Partido Encuentro Nacional, brindó una conferencia de prensa esta mañana luego del anuncio de que la Contraloría ordenará dejar sin efecto su comisionamiento al Congreso Nacional, hablando de que el reglamento interno prohíbe que funcionarios realicen política de forma activa. Al respecto, afirmó que él trabaja para la Cámara de Diputados desde el 2021 y que, por ende, se rige bajo el reglamento interno de esta institución a la cual presta servicios.

Aseguró que cuando era candidato, el año pasado, ya estaba comisionado a la Cámara de Diputados. Además, destacó que el reglamento que prohíbe ejercer política existe recién desde el año pasado y él ya no presta servicios a la Contraloría General de la República de manera directa.

“Esta disposición se funda en prevenir conflictos de intereses en el ejercicio de la actividad de auditoría. Nunca tuve intervención en ningún proceso de auditoría, por lo tanto, no pude tener ningún conflicto de intereses”, agregó en la conferencia.

Finalmente, resaltó que el año pasado se inició el proceso de traslado y la resolución recién salió este año. No quiso confirmar si presentará su renuncia ahora que debe volver a la Contraloría y refirió que primero debe reunirse el Comité Ejecutivo del PEN, que fue convocado para esta tarde.

Diputado del PEN espera que no se trate de una “presión política”

El diputado Raúl Benítez (PEN) señaló que van a acatar la decisión de la Contraloría de que Torales vuelva a prestar servicios a dicha institución y a someterse de manera abierta al proceso.

“Confiamos en que el contralor va a abrir este sumario para transparentar. Acá no existe ninguna irregularidad. Vamos a demostrar que no existe nada irregular. También esperamos que esto no sea producto de presiones políticas que vienen siendo ejercidas desde hace unas semanas por parte de altos funcionarios del Gobierno y del Partido Colorado”, mencionó en la misma conferencia de prensa.

En cuanto a la renuncia de Torales como presidente del PEN, señaló que deben llevar el asunto a los “canales institucionales” que corresponden y que esta tarde van a tomar una decisión en conjunto.

“Si corresponde, se va a presentar la renuncia o se le va a apartar. Es una decisión que corresponde a la Comisión Ejecutiva”, respondió ante la insistencia.