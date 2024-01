Diputado Hugo Meza: “Tenemos que preguntarnos si la UE nos quiere ver como socios o como una colonia”

Para el parlamentario Hugo Meza, la cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur se debe concretar aprovechando que Paraguay tiene la presidencia pro tempore y atendiendo a que se viene analizando el tema desde hace 25 años o, en todo caso, “voltear la mirada hacia otro lado”.

Acuerdo con Rediex

Rodrigo Maluff, viceministro de Rediex, asegura que con el acuerdo de cooperación con la Unión Europea, Paraguay no entregará su soberanía.

Admitió que, de US$ 490 millones en concepto de exportación, unos US$ 280 millones es lo que incluye Europa con sus reglas o condiciones.

Detalló que US$ 210 millones corresponden a soja, US$ 30 millones a carne y cuero por U$S 20 millones. De firmarse la cooperación, regirá desde enero de 2025.

Por su parte, Meza dice que se debe tener en cuenta las reglas medioambientales y otras cláusulas, ya que son de imposible acuerdo para un país en desarrollo.

Lea más: MIC busca acuerdo “racional” de trazabilidad para exportar productos a la Unión Europea

Acuerdo marco: Mercosur

“Evidentemente, es un mercado muy bueno y un acuerdo demasiado importante, pero no nos pueden tener más de 25 años hablando de lo mismo”, expresó.

Agregó que no cuentan con documentos para ver de qué se está conversando con respecto a Rediex; sin embargo, en lo que se refiere al Mercosur están realizando un seguimiento.

“Me parece muy importante, pero jamás puedo aceptar las condiciones y menos como hoy quiere la Unión Europea y menos aún una adenda a Brasil”, sostuvo.

Enfatizó que siempre se defenderán los intereses del país y que no se debe perder el tiempo con las reglas que quiere imponer la Unión Europea, ya que existen otros mercados, como el árabe.

“En esta presidencia se puede tomar la decisión para poder negociar con otros mercados que son importantes también”, reflexionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp