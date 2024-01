Arroyos y Esteros: pobladores exigen que se suspenda la construcción de un vertedero y son ignorados

Paola Godoy, pobladora de la compañía Mainumby, zona donde se pretende realizar el vertedero, manifestó su molestia por la ejecución de este proyecto, que ya fue muy cuestionado por el peligro que representa para el “Valle orgánico”. Explicó que implementar un relleno sanitario en plena zona de humedales, traerá varios problemas a la comunidad y causará daños irreversibles al medio ambiente.

La pobladora señaló que hoy desde muy temprano a las 04:00 con un grupo de manifestantes decidieron ir hasta la compañía Mainumby para cerrar la calle vecinal que comunica con la zona de obra del vertedero.

“Ya que no nos hacen caso en la Municipalidad, ahora nos ubicamos en la entrada de la compañía Mainumby para evitar que los obreros entren”, dijo Godoy.

Asimismo resaltó, que ella y muchos trabajadores unidos seguirán en la lucha y que no van a permitir la entrada ni salida de ningún tipo de vehículos o maquinarias que sean pertenecientes a la constructora del proyecto.

“Solo daremos paso a los pobladores del lugar para su movilización y a nadie más”, dijo Paola Godoy.

Otro de los inconvenientes que denuncia la pobladora es que el antiguo dueño del terreno donde se construye el vertedero, Pablo Zaldívar, amenazó a los lugareños que si no salen del lugar va a tirar balines de goma a los que cierran el paso. De esta manera se puede observar que el problema en la localidad cordillerana sigue latente y que las autoridades municipales y gubernamentales hacen oídos sordos al pedido de auxilio de los ciudadanos.

En el lugar solo por las noches hay resguardo de los agentes de la Policía Nacional.

Sesión de la Junta Municipal

Por otra parte la Junta Municipal de Arroyos y Esteros hará su sesión este martes a las 15:00, en donde el vicepresidente de la Junta, Héctor Capdevila (PLRA), presentará un pedido de Juicio Político de Rosa María Villamayor (ANR), actual presidenta de la Junta Municipal.

El concejal Héctor Capdevila alegó que trararán este tema como órden del día por el mal desempeño que tuvo la edil en sus funciones. Con respecto a los inconvenientes que aquejan a la población por el vertedero, refirió que aún no recibieron retorno de solución por parte del jefe comunal porque él ni siquiera participa de la sesiones.

Hasta el momento el intendente José Filippi Vera Martinez (ANR), no se hace presente en la Municipalidad y no participa de ninguna de las sesiones de la Junta. Llamamos a su celular y no atiende. También tratamos de hablar con el gobernador de Cordillera Denis Lichi (ANR), pero no atendió a nuestras llamadas.

