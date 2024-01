Ineram: cielorraso se desploma sobre paciente en terapia y causa indignación en la ciudadanía

Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), aseguró ayer que no disponen de presupuesto para reparaciones de infraestructura, luego de que una parte del cielorraso en la sala de cuidados intensivos, se desprendiera y cayera sobre una paciente de 84 años, conectada a las máquinas. El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) afirma, sin embargo, que sí existe dinero para mejoras edilicias.

“Somos la realidad de la mayoría de los hospitales, casi el 87% (del presupuesto) corresponden a gastos rígidos, que son los sueldos del funcionarios. Tenemos asegurados alimentación, seguridad y limpieza, después, en los objetos de gastos de mantenimiento y demás, prácticamente es casi cero (el dinero)”, indicó González.

El director del Ineram indicó que G. 39 mil millones corresponden a gastos rígidos y que el resto del presupuesto se destina a seguridad, alimento, limpieza. Las reparaciones, sin embargo, son mínimas, ya que el dinero asignado es de tan solo unos G. 16 millones. “Imposible que un hospital pueda cubrir con ese monto sus necesidades”, sostuvo. También recordó que el edificio ya tiene casi 80 años.

El médico, aseguro que “el revoque cayó al lado del paciente” y que “no le pasó nada a la persona”, porque “fue el revoque lo que cayó y no le va a lastimar a nadie”. No obstante, en el video que circula, se puede ver cómo parte del cielorraso cubrió casi por completo a la mujer, conectada a las máquinas.

“Lógicamente el resto de la infraestructura, los revoques de 79 años comienzan a ceder en algunas áreas. En el hospital hemos hecho, a manera de rompecabezas, para tratar de tapar un poco esa humedad que hay, producto del paso del tiempo”, afirmó González.

El Ineram y la “jefa del café” del Congreso Nacional

Las imágenes causaron indignación en la ciudadanía, que en redes sociales reclamó los casos de corrupción dentro del gobierno y los millones en gastos superfluos, como la “jefa del café” del Congreso, con un salario de G. 13 millones.

Arsenio Villaverde, director de Servicios Generales de la Cámara de Diputados, -cuyo salario con bonificaciones ronda los 14 millones de guaraníes-, comentó ayer que las tareas de Virina Burgos, directora de Cafetería, incluyen la provisión de cocido y café a la sala de sesiones de la Cámara Baja y durante audiencias públicas.

Los cuestionamientos también fueron a la contratación de hijos y otros parientes de políticos en cargos públicos con jugosos salarios, casos que en enero causaron mucho revuelo y fueron conocidos como los “nepobabies”.

Ministerio de Salud dice que se dispone de contrato abierto para reparaciones

El doctor Derlis León, director de Redes y Servicios de Salud, indicó por su parte que la cartera sanitaria dispone de un contrato abierto para reparación de hospitales y, que la intervención es realizada cuando el director del servicio plantea sus necesidades.

“Para intervenir infraestructura en ciertos hospitales del nivel central, existe el presupuesto y tenemos inclusive un contrato abierto de reparación para servicios de Capital y del área Central, además de otros puntos del país donde se requieren este tipo de intervenciones en infraestructura. Tenemos el presupuesto para eso y se va trabajar en la intervención de esas áreas sensibles en el Ineram, así como se vienen haciendo en este mismo momento, en la sala de diálisis del Hospital Nacional o como en el Hospital de Luque, que acabamos de terminar las mejoras de las urgencias”, refirió.

El médico reconoció que existe una brecha histórica importante en infraestructura de hospitales. No obstante, afirmó que los equipos de Salud Pública responden a medida que surgen las necesidades.

“Nosotros siempre esperamos que el gerente, el director (del hospital) nos mantenga al tanto de estas situaciones. Es cierto que es una infraestructura que tiene muchos años y es una de las brechas en cuanto a proyectos que tenemos desde el Ministerio de Salud. Para la mejora integral de ese servicio, incluso se está pensando en un hospital nuevo dentro de los planes de la ministra (María Teresa Barán)”, puntualizó.

Consultado sobre el monto disponible para intervenir en infraestructura de los hospitales, el médico no supo precisar el presupuesto.

Ayer, un equipo de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud se trasladó al Ineram, para verificar los problemas de infraestructura del hospital.