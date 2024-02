Denuncian falta de limpieza en patio baldío de Isla Pucú

César Flores, poblador del barrio Centro de Isla Pucú, denunció falta de limpieza en un patio baldío en Isla Pucú, departamento de Cordillera.

Relató que está muy preocupado por el lamentable estado de abandono en el que se encuentra un patio baldío de su comunidad. “El sitio conecta con varios barrios y además no está nada lejos del casco urbano; y es una pena que estemos en estas condiciones y que el municipio no intervenga”, dijo el denunciante.

Asimismo, indicó que pese a las denuncias que ya fueron hechas vía telefónica a la Municipalidad de Isla Pucú, la actual intendenta Stacy López (PLRA) solo respondió que ya se notificó de la situación al propietario del patio baldío.

“De eso ya pasaron semanas y el lugar está cada vez más sucio. Ahora que llovió la zona atrae todo tipo de insectos”, dijo el poblador.

Añadió que la ciudad se encuentra afectada por numerosos casos de dengue y es por eso que expresa su preocupación, ya que el municipio debería ser uno de los principales propulsores para luchar contra el mosquito transmisor de enfermedades.

Nota ignorada

El denunciante también resaltó que luego de insistir con el pedido de limpieza vía telefónica al no tener una solución, con unos vecinos decidieron presentar una nota a la Municipalidad para solicitar la limpieza de la zona.

“Nuestro pedido fue ignorado, no recibimos respuesta. Después de eso volví a escribir a la intendenta Stacy López, pero ya me dejó en visto. Por lo visto no quiere hacer su trabajo”, dijo César Flores.

El ciudadano exige a las autoridades que intervengan porque la zona es un criadero de mosquitos que puede causar enfermedades a los lugareños.

Ante esta situación llamamos a la intendenta Stacy López (PLRA), a su número que termina en 287, pero no atendió las llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.