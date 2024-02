Reelección sería un “grave error”: “Espero que no gane la corriente troglodita del cartismo”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el diputado Daniel Centurión (ANR) habló de las conversaciones en marcha en torno a la conformación de las próximas mesas directivas de ambas Cámaras del Congreso Nacional, luego de que se confirmara que presentará su postulación para la presidencia de la Cámara Baja.

El diputado Centurión, perteneciente al movimiento colorado disidente Fuerza Republicana, opinó que las conversaciones en torno a la mesa directiva comenzaron “de manera prematura”, pero que su movimiento consideró “prudente” plantear ya su postulación e iniciar conversaciones inicialmente dentro del Partido Colorado y eventualmente con la oposición.

A mediados de 2023, cuando iba a empezar el actual periodo legislativo, Fuerza Republicana y el movimiento oficialista cartista Honor Colorado, con apoyo del presidente Santiago Peña y vía negociaciones encabezadas por el vicepresidente Pedro Alliana, llegaron a un acuerdo informal por el cual la presidencia de ambas Cámaras iría a miembros del cartismo –el senador Silvio “Beto” Ovelar y el diputado Raúl Latorre– en el primer año de vigencia del Congreso elegido en los comicios generales de 2023 y pasaría a miembros de Fuerza Republicana en el segundo año.

El diputado Centurión relató que, durante una reunión en la residencia particular del entonces presidente electo Peña, este ofreció incluso poner ese acuerdo por escrito, pero Centurión y otros representantes de Fuerza Republicana declinaron la oferta diciéndole que “su palabra vale”.

Sin embargo, rumores indican que Latorre buscará la reelección como presidente de Diputados.

La nueva realidad política

Centurión señaló que la “realidad política” actual dentro de Diputados es muy distinta a la que existía al inicio del periodo parlamentario, cuando las fuerzas dentro de la Cámara Baja estaban más equilibradas, con 17 miembros de Fuerza Republicana, 22 liberales y 10 diputados de la “tercera fuerza” haciendo contrapeso al cartismo.

Desde entonces, nada menos que 11 miembros de Fuerza Republicana migraron a la bancada cartista y solo seis permanecen bajo la bandera de ese movimiento colorado disidente, reduciendo enormemente su poder de negociación.

“Los que hablan más fuerte son los compañeros que se pasaron al cartismo; dicen que ya no es el mismo escenario”, dijo. “Pero esto es política, tenemos que dialogar, agotar el diálogo al interior del partido”, añadió.

Plantear reelección presidencial sería un “grave error”

Sobre las supuestas pretensiones del cartismo de volver a plantear la introducción de la reelección presidencial a la Constitución Nacional, como intentó sin éxito el entonces presidente Horacio Cartes en 2017, el diputado Centurión opinó que sería un “grave error político” dentro del contexto político actual que “va a crispar aún más el ambiente” y distraería de las “demandas sociales urgentes” que el Gobierno debe satisfacer.

Opinó que dentro del movimiento Honor Colorado existen dos “corrientes”: una “troglodita, arcaica, con gente sin contenido que no tiene currículum, solo tiene prontuario” y una “racional, democrática, dialoguista”.

“Espero que una vez más no gane la corriente troglodita del cartismo”, expresó.

El legislador colorado enfatizó que eventualmente será importante hablar de una reforma constitucional, pero “hoy, con este escenario político, de ninguna manera se puede abrir la posibilidad”.

Expulsión de Kattya fue “innecesaria”

Sobre la expulsión del Senado de Kattya González, una de las voces críticas al cartismo más prominentes de la oposición, el diputado Centurión opinó igualmente que fue un “grave error” y que, más allá de los “reparos” que la disidencia colorada pueda tener con González, “la forma en que se dio su salida fue absolutamente innecesaria” y evidencia que el grupo “arcaico” del cartismo busca aprovechar su mayoría para hacer lo que quiera.

“Son peligrosas estas decisiones que toma el oficialismo (...) No creo que las decisiones políticas se tengan que llevar con revanchismo”, reflexionó.

Agregó que el líder de Honor Colorado y presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, evidencia un “pensamiento autocrático” similar al de dictadores de la historia de Paraguay.

“Horacio no necesita a “Calé” (el exsenador Juan Carlos Galaverna) ni (al senador Basilio) “Bachi” Núñez ni a todos estos trogloditas. Él toma sus propias decisiones”, agregó. “Lo que me preocupa es cuando la corriente racional de Honor Colorado no le convence de que se está equivocando”, acotó.

Desgaste de la ANR

Opinó que decisiones como la expulsión de Kattya González o intentar impulsar la reelección presidencial pueden arrastrar a la ANR “a un desgaste terrible que puede provocar que en cuatro años todos se unan en contra del partido”.

Señaló que algunos sectores del Partido Colorado se “emborracharon de poder” tras la victoria electoral de Santiago Peña, sin tener en cuenta que el número de votos que obtienen los candidatos colorados viene siendo “el de siempre” y que los candidatos de la oposición tuvieron más votos combinados que Peña en las elecciones generales de 2023.