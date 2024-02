Cifras de feminicidio: ¿Por qué matan a las mujeres en Paraguay?

Este 24 de febrero se conmemora el día de la mujer paraguaya, con cifras alarmantes en cuanto a feminicidio, maltrato y vulneración de los derechos. El 2023 cerró con 45 víctimas de asesinatos en manos de un familiar o allegado. En lo que va de este 2024 suman cinco mujeres fallecidas que dejan 15 huérfanos.

Feminicidio en cifras

El Observatorio de la Fiscalía reportó 50 víctimas de tentativa de feminicidio en el 2023 y 244 víctimas entre el 2018 y el 2024.

Los departamentos con más casos de feminicidio registrados en el 2023 son: Central, Canindeyú, Itapúa, Caaguazú, Amambay, Alto Paraná, Asunción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caazapá y Paraguarí.

Los cinco casos de feminicidio ocurridos en lo que va de este año dejaron 15 huérfanos, de los cuales cuatro son menores de edad, cuatro presuntos agresores fueron imputados y uno se quitó la vida.

Los mencionados casos se registraron en: Villa Elisa, Caaguazú, Amambay, Ypané y Guairá.

Otro dato no menor que revela la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el 78,5 % de las mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual o económica.

“Es difícil desmantelar las construcciones culturales de género”

La investigadora en políticas de género, Lilian Soto, sostiene que uno de los factores centrales de la violencia de género es que hoy es difícil, en la sociedad paraguaya, desmantelar las construcciones culturales de género, cuando ni siquiera se puede hablar de ello.

“No lo podemos hacer a nivel educativo ni a nivel de políticas públicas, porque está vedado por parte de quienes tienen el poder político sometidos a los sectores fundamentalistas, anti género y anti derecho en nuestra sociedad”, analizó.

Remarcó que si no se logra el desmantelamiento teórico será difícil que se trabaje sobre las masculinidades violentas y las consecuencias, que son los feminicidios.

Manifestó que el otro factor clave es la falta de funcionamiento de las políticas de protección para las mujeres, lo que genera que ante los signos de alarmas no se activen todos los dispositivos necesarios como para que no se produzcan los feminicidios.

“Si hay denuncias de violencia de género en un proceso que ya comenzó, hay que intervenir para romper la continuidad y frenar”, refirió.

“El principal problema es el machismo”

Para la activista social y política Griselda Yudice la principal causa del feminicidio es el machismo.

“Uno de los puntos críticos de la problemática de la violencia contra las mujeres es la falta del convencimiento de que la causa es esa diferencia estructural que existe entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad y que es el machismo”, sostiene.

Indica que es necesario apuntar a ponerle freno al alarmante avance que se da en cuanto a los casos de violencia contra la mujer, en nuestro país, para lo que se necesita una transformación de la sociedad.

Recordó que una de las formas más sutiles de violencia contra la mujer es la asignación de roles, como: las niñas deben ser más sumisas y ayudar en las tareas domésticas, mientras que los niños pueden salir a socializar y jugar.

“Esto afecta en el acceso a la educación y al trabajo, lo que termina en la dependencia económica de las mujeres hacia los hombres”, comenta.

Agregó que es necesario contar con mecanismos de Estado en todos los niveles para una deconstrucción de la forma de sobrellevar la sociedad para que se pueda entender la dinámica de la violencia basada en género y lograr actuar de manera oportuna y temprana, evitando más muertes.

En el ámbito político, también se dan casos de violencia contra la mujer, sostiene. “En el 2024, las mujeres paraguayas queremos lograr una participación política sin violencia. Todavía vemos la forma machista de cuestionar la posibilidad de liderazgo de las mujeres”.

“El varón no acepta la autonomía e independencia de la mujer”

El sociólogo Henrique Ferreira Bueno, manifiesta que un rasgo de nuestra sociedad es que el varón no acepta la autonomía e independencia de la mujer “y cuando una mujer ejerce mínimamente esa autonomía, el varón responde con violencia, porque es el lenguaje que conoce para dar respuesta a eso, porque no está educado ni socializado y no tiene predisposición para asumir la igualdad”.

Considera que las organizaciones feministas son importantes para educar a los niños, adolescentes y adultos en la igualdad y en aceptar la autonomía de la mujer en los espacios de encuentro, de socialización, en los lugares y relaciones donde se forma la personalidad y las maneras de relacionarse con el otro.

Lo que dice la Ley

La ley define el feminicidio como “el que matara a una mujer por su condición de tal”.

En Paraguay para que una muerte sea tipificada como feminicidio debe ser corroborada por la Justicia conforme al artículo 50 de la Ley Nº 5777, de “Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”.

¿Cuándo es considerado feminicidio?