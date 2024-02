Amenazó de muerte a docente y a directora porque su hijo se aplazó

Muchos niños no acudieron a las clases este lunes por miedo a las amenazas de muerte realizada por padre de familia hacia una profesora y a la directora de la Escuela Básica N°6.594 Paz del Chaco de la compañía Cocueré Guasú, distrito de Félix Pérez Cardozo, Guairá, supuestamente porque su hijo que va al nivel inicial se aplazó en varias materias y aún no pasó de grado. El hecho quedó registrado en un video captado por otra docente que estaba en el lugar y se radicó la denuncia formal ante el Ministerio Público.

En el audiovisual se puede observar como un hombre muy nervioso y aparentemente alcoholizado llega hasta la mencionada escuela buscando a la directora diciendo que la va matar. Es atendido por una de las docentes que estaba en clase diciéndole que la directora no se encontraba en ese momento por lo que respondió que “primero quiero matar a la directora y después a la profesora, porque la directora no vale por eso los alumnos no valen, no es la profesora, inútil, inútil”, gritó el hombre quién al momento de retirarse volvió a amenazar que primero matará a la directora y después a la profesora.

Según el parte policial, el incidente se registró cerca de las 15:20 del viernes pasado y desde entonces la directora la institución Nélida Zorrilla de Claridge quedó con reposo médico por un cuadro de estrés post traumático debido a que la misma padece de depresión. La docente Aurora Fretes Gómez quien fue la que recibió al hombre agresivo y la que se llevó el mayor susto, también quedó con reposo.

“La directora tuvo que ir de urgencia al centro médico, ella quedó con un estrés post traumático y también una de las docentes que la presenció todo muy de cerca. Ahora estamos haciendo la contención y vamos hacer el seguimiento a diario”, contó la psicóloga de educación, Lic. Carolina Riquelme.

La dirección departamental de educación activó el protocolo de seguridad y ya inició con los trabajos de contención tanto para los docentes afectados directamente, como también los demás, incluyendo a los alumnos, sin embargo, los padres de otros niños decidieron no mandar a sus niños este día por el miedo de que vuelva a aparecer el hombre. Por otro lado, la Policía Nacional designó algunos efectivos de la comisaría jurisdiccional para el resguardo de la escuela en horario de clase.

En la escuela acuden más de 60 alumnos del prejardín al sexto grado en los turnos mañana y tarde.

Contención a docentes y alumnos

Desde este día el equipo de contención de la dirección departamental de educación de Guairá inició con los trabajos de asistencia para los docentes y alumnos de la escuela Paz del Chaco, como también a los padres de familia que lo necesiten teniendo en cuenta los antecedentes de hechos de violencia ocurridos en las instituciones públicas en el Guairá.

“Realmente es un golpe, un susto, estamos asistiendo principalmente a los docentes que presenciaron el hecho como también a los alumnos. Lastimosamente los niños no acudieron hoy, también por seguridad los padres decidieron no enviarlos hasta que esto pueda solucionarse”, indicó Riquelme.

La denuncia fue radicada ante la comisaría jurisdiccional, el hombre está plenamente identificado y se aguarda las primeras diligencias de la fiscal de turno del Ministerio Público de Villarrica, Marta Leiva.

