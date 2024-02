Realizan lanzamiento de desayuno y merienda escolar en Misiones

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes, el gobernador Richard Ramírez (ANR); la directora de Alimentación de la gobernación, licenciada Noelia Ortiz; el secretario de educación departamental, Milcíades Cuevas; el intendente de Santiago, Melchor Medina (ANR), concejales del departamento y de la ciudad, autoridades educativas y estudiantes.

Durante el desarrollo del acto, Ramírez manifestó que en los últimos tiempos se debatió sobre la merienda y almuerzo escolar. “Eso se debe a que, para el gobierno nacional, departamental y municipal, constituye un factor importante la buena alimentación del niño. De nada sirve tener las mejores infraestructuras maravillosas, la mejor enseñanza pedagógica si es que los niños no están bien nutridos”, refirió.

“Gracias a Dios, nos da una gran esperanza el presidente Santiago Peña. En el departamento de Misiones se está bastante bien en lo que es almuerzo escolar. A uno le da pena que en otro departamento no se tenga ni las más mínimas condiciones. Es increíble que en algunos lugares muchas familias no tengan la posibilidad de darle un plato de comida a su niño. Eso no ocurre actualmente en el departamento de Misiones”, expresó.

Así mismo, mencionó que la gobernación de Misiones ya tiene otorgado el servicio almuerzo escolar; actualmente se debate con el consejo departamental de educación la fecha para comenzar en las instituciones que están a cargo del gobierno departamental.

La intención es acercar o unificar con los municipios el inicio del abastecimiento del almuerzo escolar. Existen municipalidades que todavía tienen que resolver su proceso licitatorio.

El suministro del plato de comida a 1.500 niños matriculados y distribuidos en 93 instituciones educativas, fue concedido al Grupo Belmac SA. El contrato plurianual 2024 – 2025 es de aproximadamente G. 36.000 millones.