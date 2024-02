Esperanza Martínez: “El ministro de Agricultura debe estar en la calle”

Tras el discurso homófobo en una escuela rural por parte del ministro de Agricultura, Carlos Giménez, varios parlamentarios salieron al paso para solicitar su destitución. Esperanza Martínez, referente opositora, manifestó que lo mínimo que se le puede pedir a un ministro es que conozca y respete la Constitución Nacional.

“Lo que él ha hecho es una cosa imperdonable. Este ministro debe estar en la calle”, sentenció.

También indicó que si el presidente Santiago Peña entiende que en este país se respeta la Constitución Nacional, el Estado de derecho, la igualdad entre las personas y la no discriminación, “este ministro debería estar en la calle”.

Hartazgo

La parlamentaria aseguró que el pueblo paraguayo está harto del atropello a la institucionalidad jurídica.

“Santiago Peña, que te estás paseando por España, destituílo si él no renuncia; no hay otro camino”, enfatizó.

Agregó que no respeta a ninguna persona que realice una campaña de odio entre paraguayos.

“Carlos Giménez le representa al presidente de la República. Es su ministro, de su cartera, es el que tiene que responder a la política de su gobierno”, manifestó.

Exigió a Peña que destituya al ministro de Agricultura en caso de que este no renuncie. “Que vuelva al Senado, le vamos a enseñar, le vamos a regalar otra Constitución, porque cada vez que entra un senador se le regala para que estudie, aprenda y ejerza el derecho establecido en ella”, comentó.

El discurso del ministro de Agricultura

“No quiero saber de ninguno con tendencia homosexual en esta escuela. No quiero ni uno. Hoy día, la corriente de modernización es relatividad. El que es hombre es hombre y la que es mujer, mujer, pero el que está perdido y no sabe a dónde está, no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar (sic)” fueron las declaraciones que se dieron en el marco del inicio de clases, el lunes, en una escuela agrícola de Santa Rosa del Aguaray.