Hambre cero “es una cuestión política y no técnica”, dice gobernador de Central

Diputados liberales se reunieron en la siesta de hoy martes en la residencia del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA). El motivo del encuentro fue para analizar el alcance del proyecto ley “Hambre Cero” en las escuelas, que sería implementado mediante el Ministerio de Desarrollo Social con las gobernaciones.

Los parlamentarios azules y el jefe departamental indicaron que apoyarán dicha normativa, pero con la condición de que se incluya a los departamentos de Central y Pte. Hayes, porque califican como una discriminación por cuestiones políticas.

Lea más: Video: Central excluido del plan “Hambre Cero”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy empieza una unidad en el parlamento y nos comprometimos con los diputados liberales en defender los derechos de la gobernación de Central con relación a la ley de Hambre Cero. No estamos en contra de implementar la ley, no la vamos a rechazar, pero sí vamos a pelear para la modificación y que la gobernación sea partícipe, porque el ejecutivo le ha excluido por cuestiones políticas y no técnicas”, expresó Estigarribia.

Dijo que con su par de Presidente Hayes, colorado, dialogarán con los otros sectores del parlamento, incluso con legisladores colorados para apoyar la inclusión de estos departamentos, debido a que en estas regiones existen varios sectores humildes.

Agregó que la alimentación escolar se inició en la gobernación de Central, durante la administración de Luis Alberto Wagner, y que hoy día el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) busca ignorar. Aseguró que el daño es enorme y los más perjudicados son los niños de escasos recursos.

Resaltó que el Ministerio de Educación se encargó de distribuir los alimentos en la capital del país y que el servicio fue pésimo y que hoy día se quiere premiar a un excandidato que perdió la gobernación, refiriéndose a Tadeo Rojas, titular del Ministerio de Desarrollo.

Lea más: Hambre cero: Gobierno eliminará merienda escolar en 2025; solo entregará almuerzo

Agregó que todo lo relativo a educación y salud debe unir a todos los sectores del país y no buscar divisiones que solo perjudica a los sectores más vulnerables.