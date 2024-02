A Ultranza: pastor José Insfrán seguirá con prisión preventiva

Por medio del AI N° 36 la jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, ratificó una vez más la prisión preventiva para el líder del Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), José Alberto Insfrán Galeano, procesado por presunto lavado de activos en asociación criminal en el marco del caso A Ultranza.

El abogado Nelson López, uno de los que ejerce la defensa del pastor José Insfrán, solicitó la audiencia de revisión de medidas que se sustanció este miércoles. El auxiliar de justicia señaló “esta defensa ha sostenido y seguirá sosteniendo hasta la finalización de este juicio en donde la vigencia de las garantías constitucionales han sido olvidadas”.

López sostuvo que su cliente “hoy no es sujeto de derecho sino un simple objeto del proceso” y agregó que en el acta de imputación del Ministerio Público “no consta una hipótesis de hecho o teoría del caso que sustente la calificación prevista”.

“En la relación de hecho no se menciona que el José Alberto Insfrán Galeano haya accedido a recursos provenientes de la comercialización o producto del narcotráfico, que tiene que estar mencionada en forma específica y concreta La simple generalización de que pertenece a una organización criminal junto con sus hermanos es absolutamente insuficiente para considerar que efectivamente el haya integrado una asociación de esa naturaleza y haya ejecutado una acción desvalorada jurídicamente y relevante penalmente”, mencionó el abogado en su intento por desacreditar los argumentos del Ministerio Público.

Respuesta del Ministerio Público

El fiscal de Lucha contra el Narcotráfico a cargo del caso A Ultranza, Deny Yoon Pak, señaló sobre lo dicho por López que son “juicios de valor hacia las actuaciones de la Magistratura y del M.P., opiniones meramente personales, interpretaciones de alcances dogmáticas, jurisprudenciales y legales”.

Agregó que en ningún momento el abogado defensor señaló puntos relacionados “a lo que realmente concierne a esta audiencia de revisión en la que oralmente pudo haber explicado cuáles son los motivos procesales o materiales que debería considerar esta Magistratura para que pueda concluir que la prisión preventiva que ha dictado ya no resultaría la medida cautelar más idónea”.

“Además, la Fiscalía, como el Juzgado también podrá notar, no ha escuchado cual es el nuevo elemento de juicio que desvirtuaría los presupuestos de la prisión preventiva, no se ha hablado tampoco de los otros requisitos como la duración máxima del proceso de la pena mínima porque queda más que claro que ellos no se configuran durante esta etapa procesal”, agregó Pak.

En otro momento el fiscal refirió que si bien José Insfrán presentó, en forma virtual, poderes otorgados por él a su hermana Yolanda Insfrán para la administración de las empresas que serían los nuevos elementos, el Ministerio Público consideró que estos tampoco desvirtúan la hipótesis.

Y por sobre todo, resaltó que José Insfrán se entregó voluntariamente pero fue luego de permanecer casi dos años prófugo y, para la Fiscalía, aún persiste el peligro de obstrucción.

Defensa opinó y no fundamentó su pedido, dice jueza

Por su parte, la jueza Rosarito Montanía señaló en su resolución en respuesta a lo manifestado por la defensa de Insfrán, “que la audiencia de revisión de medidas cautelares, es una audiencia técnica, en la que se analiza si los peligros procesales que fueron considerados para dictar la prisión preventiva, siguen latentes”.

En ese mismo contexto, Montanía sostuvo que entre las manifestaciones expuestas por la defensa técnica, “no se constata fundamento alguno, respecto a los peligros procesales, sino más bien juicios de valor hacia las actuaciones de esta Magistratura y la labor del Agente Fiscal”.

En cuanto a lo señalado por la defensa de que se violaron derechos procesales de José Insfrán, la jueza subrayó que “esta Magistratura jamás ha soslayado ni pasado por alto, ninguna de las garantías que le son reconocidas al procesado en nuestro sistema penal”.

Por último apuntó sobre los poderes agregados al expediente, que los mismos hacen a la cuestión de fondo, que se discutirá en la instancia de juicio de ser elevada la causa a la misma y que subsiste el peligro de obstrucción, teniendo en cuenta que existen imputados en esta causa que continúan sin someterse a la justicia.

Pastor José Insfrán fue trasladado a Emboscada

Este martes, por orden judicial, el pastor evangélico José Insfrán, en prisión en el marco de la causa “A Ultranza”, fue trasladado desde la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas, donde guardaba reclusión, hasta la Penitenciaría Nacional de Emboscada, considerada de máxima seguridad.

El traslado se realizó vía aérea, en helicóptero, en un operativo a cargo de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales.