Traslado de José Insfrán en helicóptero no fue por amenaza de fuga o rescate, dice Rachid

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, fue consultado en contacto con ABC Cardinal sobre si hubo alguna amenaza o peligrosidad puntual de fuga que haya motivado el traslado del pastor José Insfrán a la Penitenciaría de Emboscada.

Sobre el punto, Rachid aseguró que no hay ninguna razón en particular, sino que simplemente era un traslado que se tenía que dar “tarde o temprano”, ya que la Senad no es un lugar habilitado para mantener a personas en reclusión.

Llamó la atención principalmente el hecho de que el líder religioso, quien está procesado en el marco de la causa A Ultranza, haya sido trasladado en helicóptero desde la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas, donde guardaba reclusión desde hacía tres meses, hasta la Penitenciaría Nacional de Emboscada, considerada de máxima seguridad.

“No pasó nada para que decidiéramos trasladarlo. La Senad solo es un lugar de aprehensión donde él estaba por resolución judicial. Tarde o temprano ese traslado se iba a dar. El Juzgado de Garantías interviniente dispuso su traslado y fue como cualquier otro. Por la sensibilidad del caso se dispuso su traslado aéreo”, explicó el ministro de la Senad.

No hubo amenaza de rescate de José Insfrán

Enfatizó que no existió ninguna amenaza de rescate y tampoco manejan información alguna al respecto.

“Insfrán era el único procesado que estaba aquí, estuvo casi tres meses en virtud de una resolución judicial. Por de pronto, no hay otros porque cuando tenemos procedimientos los aprehendidos vienen momentáneamente y luego el juzgado ya define su prisión preventiva en otro lugar. Sí tenemos un condenado acá, Ezequiel de Souza, pero ya de administraciones anteriores”, detalló Rachid.

Pese a todo, el ministro resaltó que siempre hay que tener un cuidado especial con los procesados por narcotráfico y aseguró que cumplen con este ítem. “Se actualizan mecanismos de seguridad, es importante tener alertas encendidas justamente por los antecedentes que tuvimos”, expresó Rachid.

Fue consultado también sobre gente que cayó dentro del operativo A Ultranza y sus actuales lugares de reclusión.

Sobre el punto respondió que, si bien no le corresponde saber en detalle en qué penitenciarías se encuentran, entiende que todos están recluidos en cárceles distantes para evitar planes de fuga.

Extradición de Santoro, por afectación a “seguridad interna de EE.UU.”

En otro punto, Rachid habló también sobre Federico Ezequiel Santoro Vassallo.

Consultado sobre por qué motivo Estados Unidos pidió la extradición de Santoro, respondió que cuando el país norteamericano requiere la extradición de un individuo es porque “de alguna u otra manera esta persona tuvo alguna participación, injerencia o pudo haberse visto afectada la seguridad interna de ellos”.

Dijo que desconoce los argumentos por los cuales se pide la extradición del mencionado, pero lo único que puede asegurar es que “tuvo alguna vinculación con el país requirente que afectó la seguridad de este”.

El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo es sindicado como mano derecha del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El sospechoso había sido detenido el pasado 23 de agosto en Alto Paraná, buscado en la causa A Ultranza Py.