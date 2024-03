San Antonio: padres de alumnos exigen suspender horario extendido

Padres de la Escuela Básica 5.580 San Francisco de Asís de la localidad de San Antonio se manifestaron de nuevo esta mañana para exigir la suspensión de la doble escolaridad en la institución por la falta de almuerzo y de infraestructura adecuada para desarrollar dicha modalidad.

Cuestionaron el hecho de que los alumnos son liberados por los profesores a la hora del almuerzo para ir a sus casas para retornar a las 13:00, pero la mayoría ya no regresa debido a la falta de tiempo, indicaron los padres.

“Existen muchos factores, el primero es la falta de almuerzo, luego la escuela no cuenta con la infraestructura adecuada para mantener el horario extendido, no tiene comedor, los niños deben de comer en sus clases, tampoco posee salas especiales para las materias adicionales o recreativas”, expresó María Luisa Giménez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que muchos de los niños viven alejados de la institución y con la inseguridad reinante es un peligro que salgan a la calle solos, los padres trabajan y además no pueden pagar transporte cuatro veces al día.

Lea más: San Antonio: padres exigen almuerzo escolar a la municipalidad

Director solicitará asesoramiento

Pese a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) libera y deja a criterio de los responsables de cada institución mantener la doble escolaridad, siempre y cuando reúna las condiciones, el director de la mencionada casa de estudios, Richard Ocampos, alegó que solicitará asesoramiento de la supervisión.

“Aún no recibimos la resolución del MEC, pero me voy a reunir con mis superiores para analizar la situación y la posibilidad de cortar la doble escolaridad y cómo ordenar los grados, porque no es sencillo el tema. El MEC exige 40 alumnos por aula y no tenemos para cubrir dos turnos”, expresó Ocampos.

El docente reconoció que no cuenta con la comodidad mínima requerida por la cartera de Estado, ni con profesores para las materias especiales.

Lea más: Video: escuela de San Antonio sin almuerzo escolar

Municipalidad sin recursos

El intendente Santiago Aguilera (PLRA) manifestó a los padres que la administración municipal aún no recibió la transferencia de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), pero que aún así continúan con el proceso de licitación para el almuerzo escolar.

“Estamos continuando con el proceso de licitación para la adquisición del almuerzo escolar prácticamente a ciegas, porque aún no hemos recibido Fonacide este año. No sabemos si vamos a recibir ni cuánto nos van a dar para este periodo”, expresó el jefe comunal.

Dijo que la municipalidad cuenta con solo G. 470 millones para el almuerzo para llegar a 495 estudiantes y que solo alcanza para tres meses. “El 30% de los recursos de Fonacide es poco para nosotros por la cantidad que recibimos, solo podemos cumplir por tres meses”, expresó el jefe comunal.

Agregó que el proceso de licitación fue paralizado debido al proyecto de Ley “Hambre cero” en las escuelas elaborado por el Gobierno nacional y que el Ministerio de Economía congeló todas las transferencias.

Pozo ciego colapsado

Para colmo de males, en la escuela San Francisco de Asís el pozo ciego se llenó, el líquido ya sale a la superficie y emana un desagradable olor, por lo que la dirección ordenó la clausura de los baños. Solo funciona un sanitario.

“El pozo ciego se llenó y tuvimos que clausurar dos baños y nos queda uno solo para todos. Es una incomodidad, pero vamos a buscar los mecanismos para solucionar lo más rápido posible”, expresó el director Richard Ocampos.

Sobre el punto, el intendente prometió el desagote del reservorio porque una nueva construcción debe de autorizar el MEC para que figure en la microplanificación.