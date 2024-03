Gobierno promete créditos para el campo por US$ 268 millones

El sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería fue convocado este lunes por el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvichá Róga, y según las informaciones difundidas “dio instrucciones claras y precisas” para trabajar el triple a los técnicos en el campo, con los productores y no en las oficinas. Así también les conminó a escuchar, acompañar y dar soluciones en el campo, según declaró León en la rueda de prensa al finalizar el encuentro con el Jefe de Estado.

La titular del CAH informó que el Gobierno ofrece créditos para este año por un monto global de US$ 150 millones, mientras que la Agencia Financiera de Desarrollo cuenta con US$ 52 millones y a su vez el CAH dispone de un fondo de G. 500 millones, unos US$ 68 millones, para ofrecer a productores del campo.

Según la funcionaria, el actual Gobierno, supuestamente, ya dio créditos a 29.000 productores, por un monto total de US$ 179 millones.

En el encuentro también habló el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quién prometió que trabajarán para acelerar aún más la titulación de las tierras y la tecnificación de la producción agropecaria, principalmente en la pequeña finca campesina.

En la oportunidad se anunció igualmente que este martes, la comitiva completa del sistema MAG con los representantes de los entes financieros, se trasladarán hasta Caazapá para una jornada de trabajo con la población local, en el marco de una campaña que se denomina “Gobierno en el campo”.