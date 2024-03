Policía incauta 430 kg de droga y detiene a cuatro personas en Misiones

Tras un operativo de verificación de una pista de aviación clandestina, en la estancia San Ramón de la comunidad de Ibáñez Rojas, compañía de San Juan Bautista, Misiones, los agentes de SIU, lograron la incautación de una avioneta con matrícula oculta cargada con 430 kg. de presunta cocaína.

Durante el procedimiento, tres personas lograron escapar quienes aparentemente estaban custodiando el lugar. Al darse a la fuga estos sujetos se realizó el operativo de rastrillaje en la zona.

A través de un trabajo en conjunto con el personal de SIU y efectivos policiales de la Comisaría primera de San Juan Bautista y Comisaría tercera de San Ignacio, alrededor de las 03:00, lograron la aprehensión de cuatro ciudadanos paraguayos oriundos de la ciudad de Santa María, Misiones.

Los aprehendidos fueron identificados como: Aurelio Rolón Acosta, apodado Tío de 56 años; Edgar De Los Santos Rodas Rodríguez, sin apodo de 33 años; Ignacio Aníbal Ríos apodado Monky de 43 años, (con antecedentes) y Antonio Pavón Servín, apodado Pavo de 41 años. La aprehensión de estas personas se realizó en uno de los caminos vecinales de San Pablo, una de las compañías de San Ignacio, Misiones.

En ese sentido, el jefe de la Comisaría primera de San Juan, Comisario Ramón Bacigalupo, mencionó que, “el operativo se dio lugar en la estancia San Ramón, que se encuentra en la compañía de Ibáñez Rojas a unos 25 kilómetros de la ciudad, en donde se incautó la avioneta de la marca Cessna y que dentro de la misma se encontraba 430 kg de supuesta cocaína”, dijo.

Por su parte el jefe de la Comisaría tercera, Enrique Martínez, añadió que durante los procedimientos tanto en la incautación de la aeronave con el cargamento y en el momento de la detención de estas personas no se tuvo ni un enfrentamiento ni tiroteo.

“Tras aprender a estas personas, que tendrían vínculos con el cargamento, en estos momentos nos estamos abocando en la búsqueda y aprehensión de los pilotos de la avioneta que en teoría serían dos personas que estarían alrededor del lugar del operativo en una zona boscosa”, señaló.

“De acuerdo a lo que manejamos no son paraguayos y no conocen muy bien esta zona, nosotros estamos con un rastrillaje intensivo en el lugar. Con relación a la procedencia la aeronave tiene emblema boliviano, como también los envoltorios del cargamento tiene marcas que fueron traídos desde Bolivia, pero no podemos asegurar nada mientras que no se da por finalizado el operativo”, concluyó Martínez.