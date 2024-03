Asunción en caos semafórico: nuevos artefactos no funcionan o están apagados

En Asunción, hay intersecciones en donde los nuevos semáforos, recientemente encendidos, ya muestran problemas o directamente no encienden. Esto deriva en una confusión entre los conductores, que no saben quién tiene el paso en las diferentes esquinas y se ven obligados a esperar largos periodos para poder cruzar.

Es el caso de la calle Azara, en donde hoy, durante toda la mañana, los semáforos estuvieron apagados en prácticamente toda su extensión, incluso en el importante cruce sobre la avenida General Santos. Asimismo, algunos artefactos nuevos están instalados hace semanas en la avenida San Martín, pero ninguno funciona. Aún están prendidas las luces viejas y al lado se puede ver los postes nuevos, apagados. Mientras que en otras esquinas solo están los nuevos semáforos.

La Municipalidad de Asunción había prometido que el encendido se haría de manera gradual y en horario nocturno de manera a no afectar el tránsito y especialmente para no dejar sin sistema semafórico a la ciudad, lo que finalmente no cumplió. El proyecto indica que se llegará a un total de 72 intersecciones, lo que se lleva a cabo mediante un convenio con la KOICA (Agencia de Cooperación Internacional de Corea).

Semáforos: cambios de segundos y diferentes tipos de esquinas

Según la comuna, existen tres tipos de esquinas en donde se realizaron cambios. Primeramente, hay intersecciones en donde ya estaban operando semáforos y se reutilizaron los postes ya instalados por la municipalidad, reemplazando los cabezales y controladores.

Luego, están las intersecciones donde ya estaban operando semáforos, pero la totalidad de los elementos se reemplazan, incluyendo cabezales, postes, pescantes y controladores. Finalmente, hay intersecciones donde no había semáforos previamente, por lo que la instalación y el control de la intersección será totalmente nuevo.

En las esquinas del tipo 1, “la instalación se enciende en el mismo momento del reemplazo de los controladores y los cabezales, ya que la intersección no puede quedar sin semáforos en ningún momento”, había anunciado la municipalidad. No obstante, esto no se cumplió, ya que son varias las denuncias sobre diferentes esquinas que no están funcionando.

Por otra parte, la Comuna alegó que en las intersecciones del segundo y tercer tipo, ya se tiene la instalación completa y se prevé iniciar su procedimiento de encendido progresivamente.

Asimismo, la Municipalidad explicó que realizará cambios en los tiempos de encendido de las luces roja, verde y amarilla, en los diferentes cruces, los que fueron calculados por los expertos coreanos.