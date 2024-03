Emblemático colegio sampedrano enfrenta serios problemas en cuestiones de rubros

En San Pedro de Ycuamandyyú, la casa de estudio de la parroquia había creado una Escuela de Comercio, los primeros contadores de la ciudad egresaron de la institución, luego pasó a la denominación de Liceo Parroquial y actualmente es Colegio Parroquial San Roque González de Santa Cruz, una de las instituciones más importantes de la capital del segundo departamento, que atraviesa preocupante situación por cuestiones de rubros de docentes.

El sacerdote Juan Carlos Palacios, director general de la casa de estudios, expresó su preocupación. “La preocupación es que hay docentes que se jubilan y van los rubros”, cuentan con unos 300 alumnos, en bachiller técnico y científico, “se van rubros muy importantes como de lengua guaraní y castellana”, dijo el director general.

A esta situación se suma que para este año varios docentes activos están la lista para beneficiarse como jubilados, “están en periodo de jubilación varios docentes, la preocupación es que si se llevan los rubros, si no se reponen, quedaremos sin rubro, me anticipo a la situación, es que no tenemos capacidad para pagar a muchos docentes”, explicó Palacios.

En total unos 300 alumnos cursan en la casa de estudio, y en su mayoría son de escasos recursos, de los cuales unos 150 alumnos están al día, pagan G. 30.000 mensual, “de eso pagamos el consumo de la energía eléctrica, y a algunos docentes”, por lo que la preocupación es fuerte, debido a que no tendrán recursos para pagar a docentes. “Con la jubilación de varios docentes, ojalá no se lleven los rubros, son recursos del Estado, pero también nosotros hacemos patria llevando adelante la institución”, manifestó el sacerdote.

Reflexión sobre la educación

El sacerdote y director general del colegio Parroquial, Juan Carlos Palacios, había presentado su tesis doctoral en educación, sobre el departamento de San Pedro, “Política de formación docente”, recogió bastantes datos en nivel bachillerato y compartió su reflexión sobre la educación. “Tras la caída de la dictadura evidentemente se necesitaba que los niños estén en aulas, solo el 60% estaba en aula, el 40% estaba afuera, entonces se crearon bastantes escuelas y se dio rubro a gente con formación débil, el caso de los bachilleres, entiendo que fue para paliar la situación, era mejor que los niños estén aulas que afuera”, concluye.

Además se refirió a la creación de modalidades sin equipos, sin infraestructura ni recursos humanos. “Se crearon modalidades del ciclo bachillerato sin tener elementos para responder a currículum, se crearon bachilleres científicos en tecnología y no se tienen computadoras, se creó bachillerato en salud y los alumnos no tienen dónde hacer prácticas, se creó mucho, sin formación suficiente de docentes, por eso es muy débil nuestra educación”. Este panorama se suma, la educación actual que funciona sin las condiciones de las escuelas, bajo árboles, sin mueble, sin acceso a internet y otras debilidades.

El sacerdote valora el concurso de docentes, pero pidió que llegue a todos, a los supervisores y cargos departamentales y en San Pedro impulsan el proyecto de dividir la dirección departamental de educación en dos, área norte y sur.