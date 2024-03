Reclaman climatización urgente del Palacio de Justicia de Paraguarí porque “es inhumano trabajar en un horno”

Funcionarios y jueces de la Circunscripción Judicial del noveno departamento, así como abogados y fiscales, denunciaron que edificio del Palacio de Justicia de Paraguarí no está preparado siquiera para la instalación de ventiladores de techo. Entre los funcionarios se ingenian para paliar el sofocante calor dentro de las oficinas, llevando ventiladores de pie de sus casas o juntan dinero con colaboraciones entre ellos para comprar los electrodomésticos.

En uno de los pasillos encontramos a la jueza de ejecución Mirian Villamayor pidiendo ventilador a los funcionarios para instalar en la sala de espera de los abogados y usuarios de justicia. También, ante el calor insoportable que se sentía en el lugar, solicitó a los defensores técnicos que se saquen el saco, ya que está permitido atendiendo las altas temperaturas.

El presidente del Colegio de Abogados del Noveno Departamento, José Luís Recalde Vass, en representación del gremio, instó a las autoridades judiciales a que tomen las medidas de urgencia para resolver la falta de sistema de climatización “para que los funcionarios, magistrados y abogados pasilleros puedan trabajar en un ambiente cómodo y digno porque ahora es un horno”.

Salas de juicios orales sin circuito de seguridad ni aire acondicionad<b>o</b>

El edificio del Palacio de Justicia de Paraguarí no solo no cuenta con sistema de climatización en las oficinas y pasillos, sino que también en algunas salas de juicios orales no funcionan los acondicionadores de aire y los circuitos cerrados de seguridad.

El Fiscal delegado de Paraguarí, Alfredo Ramos Manzur, dijo que las altas temperatura sofocan a funcionarios, justiciables, jueces y fiscales. En algunas salas de juicios orales tampoco se cuenta con aire acondicionado y los ventiladores no dan abasto, por lo que urge alguna solución antes de que se tenga que lamentar alguna pérdida de vida humana. Añadió que además se debe reparar el circuito de seguridad del edificio, que hace tiempo dejó de funcionar.

Sistema de climatización obsoleto

El vicepresidente segundo del Consejo Administrativo de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Oscar Villalba, admitió que el sistema de aire acondicionado central ya es obsoleto, que completó su vida útil y por esa razón tiene fallas e imperfecciones.

Explicó que este año el nuevo Consejo de Administración, que preside Rosalinda Guens, dijo que fueron reparados los acondicionadores de aire y que en enero estaba funcionando, pero después nuevamente tuvieron desperfectos a raíz de los constantes cortes del servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), más los sucesivos pestañeos registrados en los últimos días en la zona. Todo eso agravó el inconveniente, indicó el funcionario.

Agregó que ya consiguieron un pequeño desembolso de la Corte Suprema de Justicia (no especificó el monto) para reparar en parte el problema de climatización. Aclaró que no va ser definitivo, aunque por lo menos se cubrirá la necesidad de lo que queda de las jornadas de elevadas temperaturas. La solución se tendría en unos días más.

Respecto a los problemas de funcionamiento del circuito cerrado de seguridad, dijo que un 80 por ciento del circuito cerrado ya está solucionado y que para mayor seguridad, en la entrada al edificio se cuenta con guardia, registro de las personas y detector de metales.