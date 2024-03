Tribunal confirma que Paraguayo Cubas va a juicio por disturbios frente al TSJE tras elecciones

“(...) tras un análisis meticuloso de los hechos expuestos tanto en la imputación como en la acusación, se concluye que no existe tal variación sustancial respecto al relato fáctico por el cual se tomó la indagatoria al Sr. Paraguayo Cubas y la acusación, ya que los hechos imputados fueron simplemente detallados y especificados por el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo”.

“Esta modificación no altera la naturaleza de los hechos imputados ni afecta el derecho a la defensa. Además, es usual que se realicen ajustes en el relato de los hechos conforme avanza la investigación y se obtienen más detalles o se refina la información disponible”.

“En este caso, el Ministerio Público consideró que los discursos no estaban dirigidos específicamente a la población de las localidades inicialmente señaladas, sino a la población paraguaya en general. Esta circunstancia no se configura como un cambio significativo o agravante para la defensa, especialmente si el enfoque principal se centra en los discursos en sí mismos y su impacto en las personas y no en el lugar de residencia de las mismas”.