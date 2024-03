Futura sede judicial en Lambaré: vecinos en alerta por una plaza que sería afectada

Vecinos del barrio Mbachió 2 – urbanización Altos del golf- se enteraron esta semana que la plaza de la que ellos cuidan será parte de la sede judicial de Lambaré, por lo que se organizan para explicar a los responsables que no pueden privarlos de un lugar de esparcimiento del que ellos se hacen cargo ya que no cuentan con el apoyo de la Municipalidad.

El intendente de Lambaré, Guido González, y el titular de la Junta Municipal, Víctor Silvera, ofrecieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un extenso predio de 4.200 m², ubicado en un área urbana (en la zona del Yacht y Golf Club Paraguayo) para la construcción de la futura sede judicial en dicha ciudad.

Por su parte, los vecinos cuentan con documentos con sello catastral donde figura la dimensión del espacio público del que señalan los miembros de la comuna, donde se indica que la extensión es solamente de poco más de 1.200 m² y se encuentra al lado de la plaza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es por eso que deducen que lo que falta para alcanzar los 4.200 m² ofrecidos a la CSJ sería de la plaza “Altos del Golf” que se encuentra dentro del barrio residencial que lleva el mismo nombre.

Uno de los vecinos de la zona y usuario de la mencionada plaza comenta que de darse esta situación el barrio perderá su tranquilidad, bajará el valor de la propiedad y por sobre todo, se usurpará el espacio de un lugar de esparcimiento que es cuidado gracias a la colaboración de los pobladores.

Lea más: Avanzan tratativas para la futura sede judicial en Lambaré

Reclamó que nadie se acercó a ellos para comunicarles al respecto, mucho menos para pedir su opinión. “Nos enteramos por la publicación de ABC Color”.

Vecinos se presentarán el lunes para la visita de técnicos en la plaza

Para este lunes, a las 13:00, se anuncia la visita de técnicos al predio donde funcionaría la futura sede judicial de Lambaré.

Según indicaron, tras la visita que contará con funcionarios de la Corte y de la Municipalidad, se procederá a la tramitación de la desafectación del inmueble y la elaboración del proyecto arquitectónico.

Los vecinos se organizan para participar de la reunión, a pesar de que no fueron informados ni invitados.

“Vamos a presentarnos con la intención de enterarnos de los detalles y explicar que esto es una plaza”, agregó.

Plaza cuidada por vecinos

“Juntamos dinero para hacer limpiar y mantener, la Municipalidad no nos hace caso, no podemos mejorar porque es pública y responsabilidad de ellos, no nos permiten hacer nada, igual mantenemos limpia y hasta propusimos un acuerdo público-privado, pero no contestan”, señaló.

La plaza Altos del Golf cuenta con una cancha de pasto y una casilla de material con baño y luz.