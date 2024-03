Pascua Joven con un mensaje para los padres: “Escuchen a sus hijos”

Visitamos el colegio Monseñor Lasagna, de Asunción, institución que recibió a unos 130 jóvenes para la Pascua Joven, además de un centenar de niños para la Pascua Niños. Kevin Fleitas, de 22 años, catequista de la parroquia Santuario María Auxiliadora, es uno de los coordinadores del grupo. Cuando llegamos estaba realizando una vibrante presentación musical, que infundió energía a la joven platea, que acompañaba con cánticos y aplausos. Era la previa de la charla de sor Ignacia Franco, de la Iglesia María Auxiliadora.

Lea más: Jóvenes vivieron la Pascua Joven con alegría y encontraron comprensión

Con la experiencia de quien se dedica de lleno a esta y otras actividades con jóvenes desde 2019, Kevin destacó que el principal reclamo de los chicos es que nadie les escucha. Destacó que ellos hacen todo lo posible para convertirse en un firme apoyo para que el adolescente pueda superar los distintos conflictos que le aquejan, pero es fundamental que encuentren esta contención en la familia.

“En primer lugar donde todo tiene que nacer es en la familia. Porque el papá y la mamá siempre buscan el hijo perfecto y no se dan cuenta del maravilloso tesoro que están teniendo y quieren formar otro tipo de tesoro. (...) Yo no sé si la mentalidad se centra más en tener el hijo perfecto y no nos centramos en lo que tenemos, no valoran. Ellos se sienten vacíos, deprimidos pero a través de esto (Pascua Joven) ellos se recargan para un nuevo inicio”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Catequista insta a los padres a buscar la unión familiar

En ese sentido, Kevin instó a los padres a pasar tiempo de calidad con sus hijos y abrir su corazón para poder crear esa conexión perdida en la familia.

“El mensaje que tengo para los padres es que aprovechen el tiempo con los hijos porque por más que el adolescente sea tan cerrado hay que hacerle ver con gestos, con cariño, con palabras y más aún con el aliento, el ánimo. Viste que acá nuestra escalera es infernal, nosotros le ponemos carteles: ¡Ánimo!, ¡Fuerza!, Esto es un día a día; los papás tienen que dejar de vivir en familias desconocidas. Mi papá, título; mi mamá, título, mi hermano, título. No, esto tiene que parar. Este es mi papá y yo le conozco, ella es mi mamá y la conozco. Necesitamos la unión familiar, la apertura, la escucha real”, afirmó.

Lea más: Los jóvenes se sienten solos ante ausencia de padres y buscan a Jesús

Kevin destacó la importancia de fortalecer estos lazos familiares y trabajar con los chicos porque hay muchos problemas, como por ejemplo la depresión. Y sobre el punto, instó a los padres a tratar de escuchar a sus hijos, antes de enviarlo directamente a un sicólogo ante cualquier situación.

“Cuando hay algún problema, el que tiene (recursos), le dice: “Bueno, andate al sicólogo”. Excelente, a lo mejor hay que ir al psicólogo pero primero escuchá vos, abrí tu corazón a tu hijo, que está pasando por algo, no es que no pasa por nada”.

“Famoso dicen: vos sos joven, ¿qué vas a pasar? Y eso se da porque no se construyen bien los sentimientos, los afectos, no dan importancia a los que ellos sienten. Entonces, hay que enfocar un poquito más porque aquí hay un tesoro maravilloso. Acá adentro hay distintas personas, un mundo diferente que con ayuda de los familiares, nosotros también aquí, uno por uno, vamos a hacer algo grande aquí”, acotó.

Lea más: Pascua Joven y Pascua Niño con importante participación

Formación en valores y principios para un Paraguay mejor

Precisamente sobre esta formación personal que buscan instalar, hablamos con Lucas Samudio Ojeda, de 19 años, exalumno del Monseñor Lasagna y coordinador en el movimiento salesiano Amigos de Domingo Savio y Amigas de Laura Vicuña (ADSVALV), que aglutinan a niños y jóvenes desde el séptimo al noveno grados.

“Nosotros formamos a los jóvenes para el día a día. Hacemos charlas, reflexiones, jugamos con los chicos, tenemos campamentos con gente de otros colegios que son de ADS, incluso el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) suele hacer sus campamentos, donde nos reunimos con los jóvenes oratorianos y muchos otros jóvenes más”, explicó.

Consultado cómo los jóvenes sobrellevan la realidad nacional en la que predominan casos de corrupción y situaciones injustas como los privilegios de los “nepobabies”, Lucas afirmó que justamente el principal objetivo que tienen es inculcar los valores a los jóvenes, de manera de formar adultos con principios y así evitar estas situaciones en el futuro.

“Es muy triste ver eso hoy en día, pero justamente estamos formando estos jóvenes para no cometer en el futuro este error que estamos viendo hoy día y poder sobresalir como población, poder ver un Paraguay florecido, brillante como éramos antes, con valores, los valores son los más importantes. Siempre agradecer, decir por favor, muchas gracias, adelante, ayudar a las personas ancianas, todo eso hacemos con ese espíritu solidario, sin recibir nada a cambio”, explicó.

Consultado cómo hacen para lidiar con jóvenes afectados por el acecho de las drogas, Lucas resaltó la importancia de la formación de las personas para poder esquivar situaciones negativas y que también hacen charlas con los padres, a los que instan a estar más pendientes de sus hijos.

“Nosotros vivimos algunos casos de esos y tenemos charlas con los padres, incentivamos a los padres a que estén más pendientes de sus hijos, porque ahora con las redes sociales, el Tik Tok muestran cosas malas, a veces cosas buenas también pero depende de cada chico que entre a su mente, si quiere algo bueno o algo malo. Pero nosotros también estamos ahí para ayudarles a los padres, a acompañarles, a animarles y siempre dar una ayuda a los jóvenes que nos necesitan para fortalecer el espíritu para no caer en estas tentaciones”, acotó.

Las redes sociales, grandes aliadas de la Pascua Joven

Finalmente, Lucas invitó a los jóvenes a unirse a ellos en las actividades de Pascua Joven que siguen hasta el sábado y también a participar en los movimientos juveniles.

“Estamos en las redes como adsalv_cml y muy pronto empezamos las actividades con los chicos de séptimo, octavo y noveno grados y les invitamos a todos. Son todos bienvenidos”, resaltó Lucas Samudio.

Precisamente las redes sociales han sido un gran aliado al momento de la convocatoria, pues fueron varios los videos lanzados en Tik Tok e Instagram para hacer llegar la invitación a más personas.

En el año de la oración, el lema de la Pascua Joven de este año fue: “Señor, enséñanos a escuchar tu voz”. La Pastoral de Juventud Arquidiocesana (PJA) destacó en sus redes sociales que este año se llevarán a cabo más de 50 Pascuas Jóvenes en distintas ciudades de toda la Arquidiócesis.

Los resultados de la convocatoria están a la vista, pues también en redes se compartieron fotos y videos de la gran cantidad de participantes en distintas parroquias.