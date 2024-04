Hambre Cero: ministro insiste en que fondos para Arancel Cero están garantizados

Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias, respondió a la posibilidad de un paro estudiantil en escuelas y colegios del sector público como consecuencia de la aprobación de Hambre Cero y aseguró que “si es el motivo, el Arancel Cero está asegurado”.

El ministro de Educación dijo, en ese sentido, que el monto que se requiere para ello no es demasiado significativo en comparación con el Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo que están seguros de que conseguirán el dinero.

“Nosotros llegamos al gobierno en agosto y en septiembre y octubre estábamos trabajando con los gremios en un presupuesto que no hicimos para este año y se les destinó más de US$ 75 millones para cumplir una deuda histórica. Si pudimos encontrar eso, que va a ser más de US$ 100 millones, por qué no encontrar US$ 20 millones”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ramírez aseguró que la intención del Gobierno está en mejorar la educación y en particular la educación superior. “Esa es una de nuestras máximas responsabilidades y estamos con mucho criterio tratando de llevar adelante, no solamente el Arancel Cero, sino ir por más dentro de la Universidad Nacional, para convertirla en una de las mejores del mundo”, agregó.

Lea más: Ante paro en la UNA, Colegio Experimental también suspende actividades

Luis Ramírez: “Arancel Cero tiene una ley, qué más podés hacer”

Con respecto al pedido de una garantía por escrito del financiamiento, respondió: “Arancel Cero tiene una ley, qué más podés hacer. Cómo funciona un país, con una ley. Ellos tienen una ley y encima los fondos en Fuente 10, no hay otra manera de garantizar”.

“Ahora, si hay que firmar algún acuerdo más allá de la ley, pero en el nivel de prelación la ley es la que tiene prevalencia y ellos ya tienen una ley. No hay (nada) más seguro que eso. Pero, aun así, ¿por qué no vamos a firmar? si es nuestro compromiso y nosotros también queremos que la universidad mejore y queremos asegurarle a los jóvenes el arancel”, agregó.