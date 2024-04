Una laguna de mitigación podría evitar las inundaciones en Limpio, según el intendente

Una laguna de mitigación podría evitar que colapse la ciudad de Limpio ante las torrenciales lluvias, dijo el intendente Optaciano Gómez, ante lo ocurrido esta semana, la inundación de varios barrios.

Según recordó en el programa Contacto Ciudadano, el año pasado se formó un comité ante lo que se avecinaba para hacer frente a los fenómenos del clima, pero es la primera vez que él ve lo que ocurrió esta semana.

“Comenzó a las 3:15 -la lluvia-, y para las 7:15 ya llovió 116 milímetros. Vino otro aguacero y llegó a 130 milímetros en cinco horas y desbordó”, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Raudales mortales en Luque: alegar falta de rubros como excusa es una “bofetada a la gente”, según concejala

“Tenemos una cuenca que tiene una pendiente de este a oeste, y de sur a norte, tenemos 23 metros de pendiente en la zona de Amanecer y en la ruta, y hacia el sur tenemos 17 metros más o menos”, amplió.

Una laguna de mitigación a corto plazo

Gómez relató: “Llovió grande y esa parte baja se inundó totalmente, y entre los dos arroyos -el Ytay y el arroyo Damián- este último es un cauce dentro de nuestro territorio. El Ytay viene de Fernando de la Mora y al desbordar los dos y más que se hizo la ruta 3 y se cargó de altura, 1,30 m agarró toda la zona; cuatro kilómetros cuadrados completamente poblados se inundaron”.

A modo se solución el edil propuso “a corto plazo hay que hacer, sí o sí, una laguna de mitigación que se tenía que hacer cerca de la Caballería, Ñu Guazú. Y si no se hace eso el Ytay, que está hormigonado, hasta allí cerca de Aviadores del Chaco, hay que hacer llegar al cauce”.

“Una laguna de mitigación es un trabajo hidráulico, el Ytay va a tener una represa, en vez de venir directamente a Limpio ya se va a la laguna -el agua- y cuando se llena la laguna empieza a desbordar”.

Gómez añadió, “se hizo todos los estudios y el Ministerio tiene, esta es una advertencia que nos llegó, sí o sí el ministerio después de esto tiene que hacer esta laguna o tiene que terminar el desagüe pluvial del Ytay hasta el riacho San Francisco. Generalmente estos trabajos se hace desde abajo hacia arriba, de la desembocadura para arriba, pero esto se hizo al revés. Se empezó hacia el sur y viene hacia el norte, y tenía que comenzar del riacho San Francisco”.

Rememoró: “Se hizo un túnel hasta el Botánico, y terminó allí el Miniterio de Obras Públicas. Los costos son elevadísimos. Sería una solución no solo para Limpio, sino también Luque”.

“Varias veces ya le envié pedidos -al ministerio-, cuatro a cinco veces a la ministra, ojalá después de esto me mande llamar”, dijo esperanzado.

Anunciaron manifestaciones los pobladores de Limpio

“Me sorprendió en estos días la cantidad de ciudadanos limpeños que vinieron a ayudar con víveres, ropas, colchones. En total un poco más de 1.400 personas ya tuvieron víveres, colchones, frazadas y el ministerio de Emergencia Nacional nos ayudó. Envió también cantidad de colchones y frazadas, las Fuerzas Armadas a las 7:00 de la mañana ya estaban acá poniéndose a disposición”, graficó.

Solo 35 familias abandonaron sus casas

La autoridad municipal declaró que muy pocos salieron de las casas. “Nadie quiso salir, 35 familias salieron, fueron a un tinglado que tenemos, y en hospedajes de la comunidad los llevaron a la tardecita, y a la mañana los retiramos otra vez”.

“Los daños materiales son incalculables, heladeras se quemaron todas, clínicas odontológicas, se quemaron los equipos; en los depósitos de materiales se fundió todo el cemento, la cal. Los almacencitos quedaron todos bajo agua, y con una velocidad que tumbaron hasta las heladeras, tuvimos suerte que no tuvimos víctimas que lamentar”, reflexionó.

“Había un muro de contención que allá por el 85 cuando se formó Costa Azul se hizo y con esta lluvia se tumbó, entró el agua, un vehículo estacionado que estaba allí dio la vuelta”, continuó.

El desastre económico es incalculable, según el Gómez.

“El Ytay llega hasta el riacho San Francisco y el río Paraguay. Hay que hormigonar hasta San francisco, pero si hacen eso tienen que buscar una solución para Roque Alonso, porque al hacer eso Roque Alonso queda bajo agua”, vaticinó.

Proyecto Hambre Cero

Con respecto al proyecto Hambre Cero el edil contó, “Tenemos 2.530 niños en la escuela que le damos el almuerzo escolar, dos nutricionistas, 57 mamás cocineras, voluntarias. Son 13 escuelas que yo creo que estan en peores condiciones. Lo hacemos con nuestros recursos propios, sin Fonacide”.

El dinero que el Fonacide envía al municipio “anda por 930 millones de guaraníes al año, y eso da para darles comida a 500 criaturas, 1,6 % de los niños. Eso quiere decir que de 100 niños solo me da para 1 y medio”.

“Para mí primero es mi ciudadanía, 35 mil niños que tengo en la comunidad, están estudiando y para 500 nomás me dan ellos, y aparte, de mi rubro le doy a 2.520 niños, es con dinero de la municipalidad”.

Se necesitan 54.000 millones de guaraníes

“Según ellos van a darle al 100 %, y acá tienen que enviar unos 54.000 millones de guaraníes, que va a manejar el gobierno central”.

“La prensa dice que los intendentes manejan mal, que esto es un negociado, si es por mí que manejen ellos. Con esto yo estoy contento pase lo que pase, después de las vacaciones de invierno dice que va a empezar”.

“Yo hasta las vacaciones de invierno voy a llegar a 2.800 niños. Yo no pago cocinera, no se paga impuesto, no hay beneficios y el plato es de primera. La tortita es de miel con leche de soja y se hace con nuestros personales, nuestra panadería, la verdura de las huertas municipales”.

“Con la sequía no nos salía nada, ahora ya podemos cantar. Y con todo eso gastamos un poco menos de 3 mil guaraníes por plato”, finalizó.