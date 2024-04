Fracasa la reactivación de la vetusta locomotora en Paraguarí

El “Tren turístico de los Cerros” es un auspicioso proyecto que busca potenciar el turismo interno y transportar en el tiempo a los visitantes a través de la reactivación de la locomotora de vapor. La intención es que desde Ypacaraí llegue hasta Paraguarí y retorne nuevamente llevando abordo a 100 pasajeros. Sin embargo, hasta el momento no se pudo concretar, porque no se cuenta con el respaldo financiero para desarrollar el proyecto, manifestó el ejecutivo comunal.

Para la puesta en marcha del emprendimiento se cuenta con respaldo de las autoridades de Ferrocarriles del Paraguay S.A (Fepasa), que autorizó el uso de las vías y la locomotora con el fin turístico de realizar un recorrido de 40 kilómetros.

Se llegó a conversar con las autoridades municipales de Pirayú, Ypacaraí y la forma de financiar este proyecto, atendiendo a que los municipios no van a tener más de G. 600 millones, que se necesitan para recuperar un puente grande caído y otras nueves pequeñas pasarelas. Además, se debe realizar la limpieza total de 19 kilómetros de las vías y los durmientes.

Dijo que esta tarea de reactivar las estaciones de tren debe involucrar a más instituciones; se dialogó, pero no se presentó aún ningún documento formal a las autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las Gobernaciones de Central y Paraguarí, que son los que podrían haber financiado el proyecto de “Tren de los Cerros”.

Tren de cercanía sin novedad

En setiembre del 2023, durante el “Aty Guazú Paraguaripe”, Facundo Salinas había anunciado que tienen las instrucciones del presidente Santiago Peña de reactivar el proyecto de “tren de cercanía” que unirá las ciudades de Asunción con Ypacaraí. La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, había dicho que el tren de cercanía se iniciará en el 2025. Sin embargo, dijo que no tenía fecha de inicio pero prometió que se va realizar dentro de este Gobierno.

En dicha ocasión Salinas había señalado que “lo que no se puede hacer es soñar, soñar y al final no hiciste nada. Mi idea es comenzar y avanzar por etapas, primero se prevé llegar de Asunción a Ypacaraí y luego avanzar”. Pero hasta ahora sobre ese proyecto no hay novedad por la zona.

Reconstruir la antigua estación de Cerro León

La idea de buscar una alternativa turística para Paraguarí contempla además la posibilidad de restaurar las vías de 10 kilómetros de la exestación del tren ubicada en la compañía Cerro León de este distrito. En el lugar también se podría reconstruir la antigua estación, de la que solo quedó el cimiento y un viejo letrero. Renovar todo y ver si hasta ahí se puede llegar con una locomotora, agregó el ejecutivo municipal.

Otro proyecto previsto también y en el que se está trabajando es sobre el interés que tienen inversores argentinos y de la Comunidad Europea en la explotación de las vías y estaciones de tren. Ellos quieren la concesión por un tiempo. El caso de los proyectistas argentinos específicamente tienen previsto traer un tren a gas, pero nada está concretado hasta el momento, solo conversaciones.