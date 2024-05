IPS: paciente que sufrió infarto no es operado por falta de insumos; suman las quejas por las carencias

“Es mi único hijo varón y ni si tuviera 100 hijos, no le pueden hacer padecer de este modo”, reclamó entre sollozos la señora Irene Méndez, quien denunció a ABC la falta de insumos en el Instituto de Previsión Social (IPS). Tras sufrir un infarto, su hijo Elvis, debe someterse a un cateterismo en el Hospital Central, pero el procedimiento no se puede realizar por la falta de insumos.

Lea más: IPS: en 10 días proveerán 20% de medicinas en falta, pero carencia y deuda se agrandan

“Lo que falta cuesta G. 4 millones y no podemos comprar nosotros, no tenemos esa plata. Pedimos que le trasladen al Hospital San Jorge, pero no quieren porque según ellos son de categoría 3 y el IPS es categoría 4. De qué nos sirve su categoría si no tienen insumos”, fue el clamor desesperado realizado por Irene.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La madre de Elvis, contó que su hijo quedó viudo recientemente, y que tiene un hijo de apenas 30 días de vida. “Es demasiado triste; por favor necesito ayuda”, se lamentó.

Asegurados denuncian prolongadas esperas y mal servicio en general

Los aportantes del IPS, reclaman también las prolongadas esperas que deben soportar para recibir atención médica. Además de tener que aguantar la falta de respuesta a la hora de marcar una consulta con médicos especialistas, afirman que deben esperar unas 5 a 8 horas en los servicios del IPS.

Lea también: En IPS los pacientes compran hasta los guantes, denuncian

“Me voy porque ya no soporto la espera, la incomodidad de estar sentada por tantas horas. Logré sacar turno y esperé 45 días por la consulta, pero venir y tener que esperar más de cinco horas para recibir atención es intolerable. Soy una mujer mayor, con problemas de artrosis, ya no puedo soportar esperar tanto tiempo”, denunció la señora María de Salinas, quien debía consultar con un traumatólogo en el Hospital Ingavi, pero se retiró antes de ser atendida.

IPS sin filas de atención prioritaria para ancianos y embarazadas

En el Hospital Central, los asegurados también se quejan por la espera y el mal servicio. “En el Centro Ambulatorio de IPS Central ya no existe fila de prioridad, ni para ancianos ni embarazadas. Además, tampoco ya se dispone de un guardia siquiera para guiarte”, denunció un asegurado que pidió no ser identificado.

Los aportantes también se quejan por los malos tratos del personal del IPS. “Te tratan mal, son intratables, no te responden bien. Uno siendo mayor, muchas cosas ya no entiende y acá nadie te tiene paciencia”, lamentó don Antonio González.

Lea más: IPS Ingavi: maltratos a internada, que terminó con importantes lesiones, denuncian familiares

Otra usuaria se quejó también de la falta de paciencia que tienen los funcionarios del ente con las personas mayores. “No te tratan bien, no te tienen paciencia”, cuestionó doña Inés Lezcano.