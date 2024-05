Acusación en caso metrobús es válida y juzgado podrá convocar a preliminar

Los recursos de apelación del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y los otros dos acusados no tuvieron curso en la Cámara; y hay vía libre para realizar la audiencia, tras la cual se resolverá si van a juicio oral por perjuicio de US$ 25 millones al Estado conla fallida obra metrobús. Camaristas coinciden en que acción de inconstitucionalidad no suspende el proceso.